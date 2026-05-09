Gala večer za pamćenje: Rotary klub Zagreb Zrinjevac u velikom stilu proslavio 15. rođendan

U prepunom Grand Ball Roomu hotela Sheraton Rotary klub Zagreb Zrinjevac gala večerom je proslavio 15. rođendan. Brojni prijatelji, članovi drugih Rotary klubova, suradnici i gosti iz zemlje i inozemstva uveličali su obljetnicu kluba poznatog po brojnim dobrotvornim akcijama. Reakcije uzvanika potvrda su kako je ovo bio jedan od najiščekivanjih događaja godine u rotarijanskoj zajednici.

- Već 15 godina Rotary klub Zagreb Zrinjevac djeluje pod motom 'Budi dobar čovjek', povezujući druženje i služenje srcem, s posebnim naglaskom na pomoć najranjivijima u našoj zajednici. U godini kada slavimo 15. obljetnicu kluba usredotočili smo se na pomoć mladima koji izlaze iz sustava socijalne skrbi. Sretni smo što se na našoj svečanoj gala proslavi okupilo toliko puno rotarijanaca i drugih naših prijatelja, koji su tako pružili podršku klubu i našim ovogodišnjim aktivnostima, rekla je predsjednica Kluba Petra Boić Petrač.

- Bavio sam se sportom, pa tako znam da su za uspjeh bilo kojeg kolektiva ključni ljudi. Rotary klub Zagreb Zrinjevac dokazao je kako su njegovi članovi baš to - ljudi. Jer, kao što je u sportu sve mjerljivo krajnjim rezultatom, tako je i u rotarijanskom djelovanju mjerljivo koliko je neki klub humanitarnim radom pomogao društvenoj zajednici u kojoj djeluje. A rezultati Zagreb Zrinjevca u ovih 15 godina govore sami za sebe, istaknuo je u pozdravnom govoru Tomislav Paškvalin, bivši vrhunski sportaš, a danas guverner hrvatskog Rotary Districta 1913.

Nakon svečanog dijela programa i bogate tombole, tijekom koje su podijeljene brojne atraktivne nagrade, uslijedio je i zabavni dio. Ante Gelo Band do kasnih je sati rasplesao i raspjevao goste, među kojima je bilo i puno poznatih osoba iz hrvatskog javnog života, te tako na sjajan način okrunio večer koja će se još dugo prepričavati i pamtiti.