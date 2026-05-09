DINAMO - HAJDUK 1-0: Modri vode golom Bakrara

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 16 sati igraju protiv Dinama u Zagrebu utakmicu 34. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli se uoči susreta nalaze na drugom mjestu sa 64 boda, dok je Dinamo vodeći sa 79 bodova. Hajduk je prošli tjedan slavio u dvoboju protiv Varaždina rezultatom 3:1, a Dinamo je pobijedio Goricu na gostovanju rezultatom 1:2.

Hajduk i Dinamo ove su sezone odigrali tri susreta, u dva je pobijedio Dinamo, a jedan je susret ostao neriješeno.

U 22. je minuti Dinamo poveo: Mišić je nabacio na drugu stativu, Bakrar je pobjegao obrani i zabio za 1:0.

DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, Zebić, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Hoxha

Klupa: Nevistić, Filipović, Bennacer, Vidović, Tabinas, Soldo, Torrente, Lisica, Perez Vinlof, Topić, Šunta, Cordoba

HAJDUK: Silić - Brajković, Marešić, Raçi, Melnjak - Sigur, Pajaziti, Pukštas - Almena, Livaja, Bamba

Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Diallo, Guillamon, Rebić, Šego, Huram, Čupić, Hrgović, Durdov, Hodak