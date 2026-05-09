Stigli sastavi za derbi

Objavljeni su sastavi za najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka, koji se od 16 sati igra na Maksimiru.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia odlučio se za sastav sa Silićem na vratima, dok obranu čine Brajković, Marešić, Raci i Melnjak. U veznom redu krenut će Sigur, Pajaziti i Pukštas, dok će u napadu Bijele predvoditi Almena, Livaja i Bamba.

Na klupi Hajduka nalaze se Ivušić, Stipica, Gabrić, Diallo, Guillamon, Rebić, Šego, Huram, Čupić, Hrgović, Durdov i Hodak.

S druge strane, Dinamo će derbi otvoriti s Livakovićem na golu, a u početnom sastavu su još Valinčić, Galešić, Zebić, Goda, Stojković, Mišić, Zajc, Bakrar, Beljo i Hoxha.

Na klupi Modrih su Nevistić, Filipović, Bennacer, Vidović, Tabinas, Soldo, Torrente, Lisica, Perez Vinlof, Topić, Šunta i Cordoba.

Posebnu pažnju među navijačima Hajduka izazvao je povratak Ante Rebića u kadar za derbi, iako utakmicu započinje s klupe.