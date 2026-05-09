Josip Roguljić izborio finale Prvenstva Hrvatske!

U Slavonskom Brodu, u Sportskoj dvorani Vijuš, u četvrtak, 7. svibnja 2026. godine, započelo je 36. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore i seniorke. Izvršni organizator natjecanja je Boksački klub Brod.

Mečevi su na rasporedu od četvrtka do nedjelje, 10. svibnja, kada će se od 12 sati održati velika finala za nove titule državnih prvaka. Na prvenstvu je prijavljeno ukupno 58 najboljih hrvatskih boksačica i boksača.

Roguljić prekidom do finala

Odličan nastup upisao je Josip Roguljić iz Trilja, član BK Marjan, koji je u kategoriji superteške kategorije, 92+ kilograma, izborio plasman u finale.

Roguljić je prekidom od strane suca u drugoj rundi svladao Nikolu Nemesa iz BK Coloseum te tako osigurao najmanje srebrnu medalju.

Finalni meč na rasporedu je u nedjelju, kada će Josip Roguljić boksati za zlato i titulu državnog prvaka.