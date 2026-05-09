DINAMO – HAJDUK 1-0: Tvrda utakmica s obje strane, Zagrepčani vode od 22. minute

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 16 sati igraju protiv Dinama u Zagrebu utakmicu 34. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli se uoči susreta nalaze na drugom mjestu sa 64 boda, dok je Dinamo vodeći sa 79 bodova. Hajduk je prošli tjedan slavio u dvoboju protiv Varaždina rezultatom 3:1, a Dinamo je pobijedio Goricu na gostovanju rezultatom 1:2.

Hajduk i Dinamo ove su sezone odigrali tri susreta, u dva je pobijedio Dinamo, a jedan je susret ostao neriješeno.

U 6. su minuti BBB zapalili vlastiti udarni transparent, vatrogasci su pojurili ispod sjeverne tribine Maksimira, ali transparent je skinut. Na terenu su prvi zaprijetili dinamovci, u 11. je minuti Bakrar je pucao iskosa, nije bio precizan. U 14. je minuti Goda ubacio s lijeve strane u šesnaesterac, Marešić je odbio u aut.

U 15. je minuti Bakrar pao u kaznenom prostoru, no dobio je žuti karton zbog simuliranja. Četiri minute potom Livaja je odigrao za Almenu koji mu je išao vratiti pas, no obranio se Dinamo. U 22. je minuti Dinamo poveo: Mišić je nabacio na drugu stativu, Bakrar je pobjegao obrani i zabio za 1:0. Šest minuta potom Almena je pao u šesnaestercu nakon duela sa Zebićem koji je ušao čvrsto, no ni VAR ni sudac nisu se oglasili.

U 33. je minuti požutio Goda zbog povlačenja Pukštasa. Pet minuta kasnije Brajković je ostao ležati nakon duela s Hoxhom, no ubrzo se pridigao i nastavio s igrom. U 42. je minuti Bamba bio u prilici, no Valinčić je blokirao njegov pokušaj iz blizine. Minutu je potom pucao Stojković, točno u Silića.

U prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade Zajc je tražio Belju i pronašao ga, a onda je potonji htio odigrati dupli pas, no Silić je pokupio loptu.

DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, Zebić, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Hoxha

Klupa: Nevistić, Filipović, Bennacer, Vidović, Tabinas, Soldo, Torrente, Lisica, Perez Vinlof, Topić, Šunta, Cordoba

HAJDUK: Silić - Brajković, Marešić, Raçi, Melnjak - Sigur, Pajaziti, Pukštas - Almena, Livaja, Bamba

Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Diallo, Guillamon, Rebić, Šego, Huram, Čupić, Hrgović, Durdov, Hodak