Nikad bogatiji ljetni program u Imotskom - Misa Mediterana, Imotska sila, nogometna fan zona, kulinarska večer, vinska fešta...

Grad Imotski priprema jedan od najbogatijih ljetnih programa u svojoj novijoj povijesti. Stanovnici i gosti grada ovo ljeto neće imati razloga za dosadu, a ulaz na sva događanja bit će besplatan.

Fan zona na novoj imotskoj tržnici

Na novoj imotskoj tržnici od 11. lipnja, kada se otvara Svjetsko nogometno prvenstvo, bit će organizirana fan zona koja će biti aktivna sve do završnice turnira 19. srpnja. Uz praćenje utakmica, fan zona donosi i bogat popratni program. Za najmlađe su pripremljene razne igre i kvizovi, a sadržaja će biti i za odrasle.

Potom, 31. srpnja, tržnica postaje pozornica za vrhunski glazbeni događaj: Tonči Huljić izvest će "Misu Mediteranu", jedan od najljepših glazbenih doživljaja koji se ove godine može ponuditi. 1. kolovoza središte zbivanja seli se na obližnje Šetalište Stjepana Radića, gdje se održava tradicionalna kulinarska večer obrtnika, koja privuče tisuće posjetitelja iz cijele Dalmacije i Hercegovine. Dan kasnije, 2. kolovoza, grad proslavlja Dan Grada.

Bogat kolovoški program

13. kolovoza na programu je i tradicionalni "Cvit razgovora", a prema dostupnim informacijama, u kolovozu se očekuje još jedan vrhunski glazbeni događaj koji mnogi željno iščekuju.

Gradonačelnik Luka Kolovrat izrazio je zadovoljstvo bogatom ponudom, naglasivši kako ovi programi potvrđuju da Imotski postaje središte ljetnih društvenih i kulturnih zbivanja.

"Trudili smo se da ovogodišnji program ponudi nešto za svakoga — od vrhunske glazbe i kazališta do kulinarstva i sporta. Posebno mi je drago što ovako bogato ljeto možemo priuštiti sugrađanima i gostima potpuno besplatno", izjavio je gradonačelnik.

Dodao je kako će Grad uskoro objaviti i javni poziv za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme ljetnih manifestacija na imotskoj tržnici, kako bi se program upotpunio kvalitetnom ponudom.

Jubilarna 50. Imotska sila

Ovo ljeto Imotski obilježava i važan kulturni jubilej — 50. Imotska sila, manifestacija koja je kroz desetljeća postala jedan od stupova ljetnog kulturnog života grada i cijele Imotske krajine. Na novoj imotskoj tržnici i na drugim lokacijama od početka srpnja do sredine kolovoza nizat će se glazbeni i kazališni programi, svi s početkom u 21 sat.

Program na tržnici otvara 5. srpnja predstava "Francuzica" HNK Split, a 11. srpnja nastupa KUD "Jedinstvo" iz Splita. 20. srpnja publiku očekuje koncert Puhačkog orkestra HRM-a i klape "Sv. Juraj", dok 23. srpnja tržnica postaje pozornica za dječju predstavu "Miševi i mačke naglavačke" u izvedbi HUGO-a. 26. srpnja na rasporedu je koncert Klape "Cambi", 30. srpnja na red dolaze europski prvaci, HPO Gradska glazba Imotski, a 3. kolovoza tržnicom će odjekivati 4 tenora. Program zaokružuju koncert sastava "Soul Fingers" 12. kolovoza te predstava "Dekorater" Kazališta "Lektirum" 16. kolovoza.

Program i na drugim gradskim lokacijama

Uz tržnicu, Imotska sila program donosi i na drugim gradskim lokacijama. U Maloj dvorani POU-a 8. srpnja bit će otvorena izložba slika imotskih autora, a 16. srpnja na Tvrđavi Topana održat će se Večer astronomije Ante Radonića i Tomislava Nikolića. 9. kolovoza kod crkvice na Topani Umjetnička organizacija "Connect 4" izvest će monodramu "Prkos".

Iz Grada poručuju kako je ovogodišnji program tek potvrda smjera kojim Imotski ide — grada koji ulaže u kulturu i sport te svojem stanovništvu i gostima nudi ljeto kakvo zaslužuju.