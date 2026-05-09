Tijekom derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru oglasio se MUP: Privedena 31 osoba

Tijekom utakmice Dinama i Hajduka na stadionu Maksimir, koja se igra u sklopu SuperSport HNL-a, oglasilo se Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Prema informacijama koje je MUP RH objavio na društvenoj mreži X, utakmica je započela uz nazočnost 17.000 posjetitelja. Policija je izvijestila i da je do početka susreta privedena 31 osoba.

"Policija nastavlja provoditi mjere sigurnosti", poručili su iz MUP-a.

U objavi su uputili i apel navijačima:

"Podržite svoj klub. Poštujte protivnika. Čuvajte sigurnost svih."

Susreti Dinama i Hajduka tradicionalno se igraju pod pojačanim mjerama sigurnosti, a policija i tijekom ove utakmice nastavlja s provedbom aktivnosti vezanih uz održavanje javnog reda i mira te sigurnost svih posjetitelja.