Ivošević : "Šuta nije u stanju ni održavati ono što je Puljak izgradio"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama komentirajući ranije najave Željka Keruma i Tomislava Šute o reviziji projekta Žnjan.

Ivošević tvrdi kako su najave o mogućim nepravilnostima i kriminalu na projektu bile senzacionalističke te poručuje da u dokumentaciji nisu pronađene ozbiljne nepravilnosti.

"Sjećate se senzacionalističke najave Keruma i knjigovođe Šute o građevinskoj reviziji projekta Žnjan?", napisao je na početku objave.

Podsjetio je i na ranije izjave o potrebi utvrđivanja eventualne štete i odgovornosti na projektu, a potom iznio detalje revizije.

"Imali su 143 primjedbe, od čega se mnoge ponavljaju u različitim fazama projekta. U navedenim primjedbama nema ništa kriminalno, ništa građevinski neuobičajeno, već se radi o uobičajenom peglanju sitnica na kraju realizacije jedne ovako velike investicije", tvrdi Ivošević.

Dodaje kako je, prema njegovim tvrdnjama, većina primjedbi već uklonjena.

"Od 143 primjedbe čak 71 posto uklonjeno je već prije nekoliko mjeseci, 18 posto odnosilo se na stvari koje uopće nisu dio projekta, dok je 11 posto nastalo zbog lošeg održavanja ili vandalizma", naveo je.

Posebno se osvrnuo na stanje betonske šetnice na Žnjanu i tragove ispucalosti betona.

"Šuta i njegovi ljudi krive izvođača, a izvođač ih upozorava da su dozvolili vožnju vozilima po šetnici koja je projektirana isključivo kao pješačko-biciklistička staza", napisao je Ivošević.

Na kraju je zaključio kako, prema njegovu mišljenju, na projektu nema elemenata kriminala.

"Prevedeno, kriminala nema, a Šuta nije u stanju ni održavati ono što je Puljak izgradio", poručio je bivši dogradonačelnik.