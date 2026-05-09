FOTO Jutros u Podstrani održana ekološka akcija čišćenja podmorja i postavljena podmorska izložba "Tišine dubine"

Na plaži ispred Hotela Split u Podstrani jutros je održana ekološka akcija čišćenja podmorja, uz postavljanje podmorske izložbe "Tišine dubine" autora Hrvoja Paštara.

Kako je objavila Turistička zajednica Općine Podstrana, akcija je održana jutros, 9. svibnja 2026. godine, s početkom u 9 sati, a cilj joj je bio potaknuti svijest o važnosti očuvanja mora, podmorja i prirodnog okoliša.

Posebnost ove aktivnosti je podmorska izložba "Tišine dubine", koja će tijekom cijele turističke sezone biti dostupna posjetiteljima i gostima, i to besplatno. Donator izložbe je Hotel Split, a zainteresiranim gostima bit će omogućena i posudba maski kako bi mogli razgledati postav ispod površine mora.

Ova inicijativa spaja ekologiju, kulturu i turizam, ističući važnost zajedničkog djelovanja u očuvanju prirodnih ljepota lokalne zajednice. Ujedno predstavlja primjer kako se održivost može povezati s turističkom ponudom na atraktivan i društveno koristan način.

Iz Turističke zajednice Općine Podstrana poručuju kako ovakve aktivnosti doprinose ljepšem, čišćem i ugodnijem prostoru za stanovnike, posjetitelje i goste Podstrane.