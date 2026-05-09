Policija traži muškarca koji bi mogao imati informacije o prijetnji novinaru u Splitu

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je fotografije muškarca za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu prijetnje počinjenom prema novinaru u Splitu.

Prema informacijama policije, kazneno djelo počinjeno je 7. svibnja 2026. godine u Splitu, a kvalificirano je kao prijetnja iz članka 139. stavka 3. Kaznenog zakona.

Iz policije pozivaju građane koji imaju korisne informacije o osobi s fotografija da im se jave pozivom na broj 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr, a građani ih mogu dostaviti i anonimno.