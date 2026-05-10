Zašto sve više ljudi postaje kratkovidno? Iznenađujući detalj u uređenju doma može utjecati na vid

Stope kratkovidnosti (miopije) rastu diljem svijeta. Procjenjuje se da će do 2050. gotovo polovica svjetske populacije biti kratkovidna. Iako se taj porast često pripisuje dugotrajnom gledanju u ekrane, priča je složenija.

Novo istraživanje sugerira da kombinacija slabog unutarnjeg osvjetljenja i dugotrajnog fokusiranja na blizinu također može igrati važnu ulogu u opterećenju očiju, piše Novi list.

Što uzrokuje kratkovidnost?

Kratkovidnost je rezultat kombinacije genetike i okolišnih čimbenika. Djeca čiji roditelji imaju kratkovidnost imaju veći rizik, ali način života snažno utječe na razvoj.

Iako genetika određuje početni rizik, činjenica da se DNA nije značajno promijenila u posljednjim desetljećima, dok su stope miopije naglo porasle, ukazuje na to da su moderni stil života i navike glavni uzrok.

Okolišni čimbenici koji doprinose kratkovidnosti uključuju:

-malo vremena provedenog na otvorenom

-dugotrajne aktivnosti koje zahtijevaju fokusiranje na blizinu

-veliku izloženost ekranima

-urbani način života

Novo istraživanje dodaje još jedan faktor: slabo osvjetljenje u zatvorenom prostoru.

Što novo istraživanje otkriva?

Istraživanje objavljeno u časopisu Cell Reports pokušava objasniti zašto određeni čimbenici povećavaju rizik od progresivne kratkovidnosti.

Aktivnosti koje zahtijevaju fokusiranje na blizinu, poput čitanja, pisanja ili korištenja ekrana, u kombinaciji s nedostatkom prirodnog svjetla stvaraju neravnotežu u razvoju oka.

Kako ljudi provode sve više vremena u zatvorenim prostorima, oči se manje koriste za gledanje na daljinu. Naše oči su prirodno prilagođene gledanju u daljinu, a kada se fokus suzi na veličinu ekrana, zdravlje oka može patiti, piše Novi list.

Iako se čini da su naočale, leće ili laserska korekcija jednostavno rješenje, nisu svima dostupni. U mnogim dijelovima svijeta pristup korekciji vida je ograničen, što može imati ozbiljne društvene i ekonomske posljedice.

Kako zaštititi oči?

Kratkovidnost ne utječe samo na jasnoću vida na daljinu, već može povećati rizik od ozbiljnih problema poput oštećenja mrežnice. Zato je važno razviti zdrave navike vezane uz vid.

Jedno od osnovnih pravila je tzv. pravilo 20-20-20: svakih 20 minuta pogledati objekt udaljen oko 6 metara (20 stopa) na najmanje 20 sekundi. Boravak na otvorenom također je ključan, osobito za djecu. Prirodno svjetlo potiče procese u oku koji podržavaju zdrav razvoj vida.

Važno je izbjegavati korištenje ekrana u mraku. Umjesto toga, prostor treba biti dobro osvijetljen ili koristiti prirodno svjetlo kad god je moguće. Također treba paziti na udaljenost od ekrana — preporučuje se držati uređaje otprilike na udaljenosti od podlaktice.

Redoviti pregledi vida posebno su važni kod djece, ali i odrasli bi trebali reagirati na svaku promjenu vida i potražiti stručnu pomoć.