EKO SUB-DAMJA 2026 Splitski ronioci proslavili sv. Duju čisteći dno ispred bazena Jadrana i popularne skaline na balunu

Povodom Dana grada Splita i blagdana sv. Duje, ronioci RK Puntar ove su subote, 9. svibnja 2026. godine, organizirali hvalevrijednu ekološku akciju čišćenja podmorja pod nazivom „EKO SUB-DAMJA 2026“.

Akcija se održala u akvatoriju lučice Jadran i podno Sustipana, upravo tamo di se liti igra legendarno „Prvenstvo svita u balunu na skalini“.

Iako ove subote na balunu nije bilo Pome, Cige Bušelića, Sine Brzovića, Burića i ekipe, tu su bili ronioci i volonteri koji su došli „dat ruke“ i očistiti dno ispred kultnog bazena.

Akcija je uspješno završena s izvađenih otprilike 500 kilograma otpada, koji je zbrinulo komunalno poduzeće Čistoća d.o.o.

„Izvukli smo šator za četiri osobe i glazbene instrumente“

Ronioci su iz mora izvukli sve i svašta: od plastičnih boca i limenki do alata, krupnijih cijevi, pa čak i glazbenih instrumenata te šatora.

Nela Marićević i Larisa Bogdanov iz RK Puntar nisu skrivale zadovoljstvo odrađenim poslom:

„Palo je i ovo, još jedna lipa ekoakcija ovde na Zvončacu, pored Bazena i Sustipana. Zadovoljni smo, iako je logistički bilo možda malo zahtjevnije, ali sve je teklo, usudila bih se reći, čak lagano. Bili smo dobro organizirani uz pomoć Lučice i Jadrana, a imali smo i pomoć s kopna od udruge Zvono te prolaznika koji su dali ruke.“

Larisa je naglasila kako je cilj akcije i podizanje svijesti:

„Veoma je važna zaštita flore i faune, a i podizanje svijesti građanima jer vide koliko se smeća izvadilo. Snimali smo i slikali smeće pod morem pa ćemo to objaviti na društvenim mrežama da šira javnost vidi šta imamo pod našim morem.“

Vedran Kovačić i Vedran Skender: „More nije od svemiraca, more je naše!“

Na kopnu smo zatekli i „dva Vedrana“, ronioce koji su bili itekako aktivni. Vedran Kovačić i Vedran Skender poslali su jasnu poruku svima koji koriste naše more.

Vedran Kovačić: „Odlično je bilo, kao i svake godine. Sve super, sve pet, očistiti ono što je naše. Apeliram na ljude da im kažem da je more naše, da nije tuđe, da nije od svemiraca. Trebamo čuvati naše blagodati koje nam je dragi Bog dao. To je sve što imam kazati.“

Vedran Skender, koji godinama gušta u moru i poznaje naš arhipelag, bio je vrlo direktan o stanju ispod površine:

„Kako stojimo dolje? Nikako. Jako je šporko, puno smeća, pogotovo iza lita kad prođu furešti. Puno smeća po površini, puno po dnu – boca, čaša, starih mobitela, svega... skoro bismo mogli izložbu napravit. Nema apela, triba čuvat ono što je naše, ponašat se kao kući i sve će biti dobro. I upozoravati strance, naravno. Ja mislim da će kazna najbolje odraditi sve.“

Skender je upozorio i na problem sidrenja:

„Ima još uvijek dosta neiskusnog sidrenja, vidi se di se čupa. Mi smo ogledalo strancima, a najbolja kazna je uvijek po džepu, jer bez džepa naši ljudi ne mogu shvatit naše blagodati. Kako se ponašamo mi, tako će i drugi, i bit će još gori od nas.“

Podrška zajednice

Ovaj projekt proveden je uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije putem javnog poziva za zaštitu okoliša.

Uz ronioce RK Puntar, u akciji su sudjelovali i članovi udruge Zvono, a logističku pomoć pružili su KŠR Jadran, HGSS Stanica Split, Jadran Beach Bar, Disa d.o.o. te generalni sponzor Luka Split d.d.

Još jedna uspješna subota na Jadranu pokazala je da Split ima ljude koji brinu o svom „plavom dnevnom boravku“, ali i da je pred nama još puno posla u edukaciji onih koji more ne poštuju dovoljno.