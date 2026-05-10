CIJELI SVIJET ŠOKIRAN Kina nudi automobile po cijenama koje zvuče nestvarno!

Dok prosječan novi automobil u Europi danas stoji oko 30.000 eura, a u SAD-u prosječna cijena novog vozila premašuje 50.000 dolara, u Kini se za taj novac može kupiti nekoliko novih automobila, uključujući električne modele i SUV-ove.

Posebno je to postalo jasno nakon velikog salona automobila u Pekingu, gdje su brojni strani novinari ostali zatečeni kineskim cjenicima, piše tportal.

Električni auto za manje od 7000 eura

Jedan od najpoznatijih primjera je Wuling Hongguang MiniEV, mali električni gradski automobil koji u Kini stoji oko 6500 eura. Čak i verzija s četvera vrata ostaje ispod 7000 eura, a pojedine izvedbe nude doseg koji je donedavno bio rezerviran za znatno skuplje modele.

Vrlo tražen je i Geely EX2, električni model koji se prodaje za oko 8500 eura i koji bi uskoro trebao stići i u Europu, premda će ondje gotovo sigurno biti znatno skuplji.

Tu je i BYD Seagull, koji se na europskom tržištu prodaje pod imenom Dolphin Surf. U Kini mu je cijena oko 8600 eura, dok u Europi ide gotovo dvostruko više.

Jeftine nisu samo gradske jurilice

Posebno iznenađuje činjenica da u Kini nisu jeftini samo mali gradski modeli. Ondje se i velike limuzine i SUV-ovi prodaju po cijenama koje u Europi i SAD-u zvuče gotovo nevjerojatno.

Volkswagen Sagitar S može se kupiti za manje od 10.000 eura, dok Jetta X stoji manje od 13.000 eura. Toyota pak u Kini prodaje električnu limuzinu bZ7, veću od Tesle Model S, po početnoj cijeni od oko 18.000 eura.

Sve to dodatno pojačava pritisak na europske i američke proizvođače, koji se sve teže nose s kineskom konkurencijom. Dok kupci u Europi i SAD-u plaćaju sve više, kineski proizvođači nude električne aute, hibride i SUV-ove po cijenama koje su još prije nekoliko godina djelovale nemoguće, piše tportal.

Pitanje koje sada sve više muči automobilsku industriju glasi: Koliko dugo ostatak svijeta može ignorirati kineski model tržišta?