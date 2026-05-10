Vozio pijan unatoč zabrani upravljanja, policija tražila 15 dana zatvora

Policijski službenici Policijske postaje Biograd su u petak, 8. svibnja u 17 sati na državnoj cesti DC-08 u Biogradu tijekom nadzora i kontrole prometa zaustavili automobil virovitičkih registarskih oznaka kojim je upravljao 62-godišnjak.

Kontrolom je utvrđeno kako muškarac upravlja automobilom za vrijeme dok mu je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije te da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 0,81 promila.

Vozač je uhićen te je tijekom jučerašnjeg dana uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Policija je sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 15 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 12 mjeseci.

Nakon saslušanja vozača na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak.