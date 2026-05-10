FOTO I VIDEO Hollywoodska zvijezda u srcu Splita: Malkovich snima reklamu za HTZ!

Splitski Voćni trg ovih je dana nakratko postao kulisa za snimanje promotivnog materijala Hrvatske turističke zajednice. Pozornost prolaznika posebno je privukao John Malkovich, svjetski poznati glumac koji je viđen u društvu ministra turizma i sporta Tončija Glavine.

Njihov susret u središtu Splita nije bio slučajan. Malkovich i Glavina sudjeluju u snimanju reklame za Hrvatsku turističku zajednicu, a poznati splitski trg poslužio je kao jedna od lokacija na kojoj se odvijalo snimanje.

Uz hollywoodsku zvijezdu i ministra, u reklami se pojavljuju i hrvatski glumci Janko Popović Volarić i Vini Jurčić.

Na setu na otvorenom nakratko se pojavila i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić, koja se pridružila ekipi tijekom snimanja u centru grada.

Snimanje je izazvalo zanimanje prolaznika, a dolazak Johna Malkovicha u samo srce Splita dodatno je privukao pažnju javnosti.

