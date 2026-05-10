PREKINUTA TRADICIJA "Ugasili ste Dan Marjana nakon 123 godine"

Društvo Marjan oglasilo se oštrom objavom nakon što ove godine, kako navode, nije obilježen Dan Marjana, tradicionalna manifestacija koja se održava prve nedjelje nakon blagdana sv. Duje u spomen na 9. svibnja 1903. godine, dan osnutka Društva Marjan.

Iz udruge poručuju da je time prekinuta tradicija duga 123 godine te prozivaju Grad Split i Javnu ustanovu Park-šuma Marjan zbog odnosa prema najvažnijem splitskom zaštićenom području.

"Čestitamo: Nakon 123 godine, uspjeli ste ugasiti Dan Marjana!"

"Dan Marjana tradicionalno se obilježava prvu nedjelju nakon blagdana sv. Duje, u spomen na 9. svibnja 1903. godine kada je osnovano Društvo Marjan.

Tradicija duga 123 godine ove godine je prekinuta.

Ovim činom su Grad Split na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i Javna ustanova Park-šuma Marjan, pod vodstvom ravnatelja Jakše Božanića, jasno pokazali svoj odnos prema Marjanu.

I dok javne ustanove koriste svaku priliku za promidžbu zaštićenog područja kojim upravljaju i svog rada, naša Javna ustanova Park-šuma Marjan gasi tradiciju dugu 123 godine. Čestitamo!", poručilo je Društvo Marjan.