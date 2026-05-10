STRUČNJAK ZA SIGURNOST "Ovo je ozbiljno kazneno djelo. Podmetnut je požar na tribini s tisućama ljudi!"

Nakon derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru, u kojem je Dinamo slavio 2:0, nogomet je ostao u sjeni ozbiljnog sigurnosnog incidenta: pod sjevernom tribinom zapaljen je veliki transparent Bad Blue Boysa, a požar su morali gasiti vatrogasci.

U vezu s incidentom dovodi Torcida, osobito nakon poruka razvijenih na južnoj tribini, no okolnosti i eventualna odgovornost tek trebaju biti službeno utvrđene. O svemu se oglasio i stručnjak za osiguranje Krešimir Antolić, koji je radio na osiguranju više od 400 nogometnih utakmica, upozorivši da je paljenjem požara na tribini s velikim brojem ljudi prijeđena granica navijačkog podbadanja i otvoreno pitanje odgovornosti organizatora, policije i svih uključenih u sigurnosni lanac.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Jučerašnjim podmetanjem požara u podnožju sjeverne tribine definitivno je prijeđena granica međusobnog navijačkog podbadanja. Jer, sviđalo se nekome ili ne, plave dimne na splitskoj rivi, Dinamova zastava na zvoniku Svetog Duje ili roze dimne podmetnute na jugu Poljuda su smicalice. Podmetnut požar na tribini na kojoj se u tom trenutku nalazi blizu 10 000 ljudi je kazneno djelo. I to ozbiljno.

Postavlja se pitanje odgovornosti. Ona je naravno na onome tko je to počinio. Neposredno, stišćući gumb na daljinskom upravljaču odgovornost je i na onome tko je logistički podupro ovo djelo.

Daljnju odgovornost jasno definira Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima koji kaže da je policija ta koja vodi sigurnost na utakmici i koju mora slušati voditelj redarske službe tj. organizator. Što je poduzeo organizator nije mi poznato, ali su očigledno mjere bile nedovoljne, a kontrola stadiona danima prije utakmice nedostatna čim se ovako nešto moglo dogoditi.

Stoga policija treba vrlo ozbiljno shvatiti opseg onoga što se dogodilo i svoj rad usmjeriti prema tri smjera:

- kroz očevid i druge ovlasti utvrditi konkretne počinitelje

- napraviti analizu svih postupaka organizatora da se utvrde eventualni propusti i prekršajna odgovornost odgovornih osoba

- napraviti analizu i eventualnih vlastitih propusta kako se ovakve situacije ne bi ponavljale

S timom ljudi koji su imali enormno iskustvo u osiguranju stadionskih i drugih okupljanja odradio sam ukupno preko 400 utakmica. Svaka je u organizacijskom i sigurnosnom smislu bila za sebe izazovna. Zbog očajnog stanja stadiona Maksimir nemoguće ga je obraniti u potpunosti.

Ali, jučer izbjegnuta tragedija bi trebala biti nulta točka nakon koje bi svi sudionici lanca odgovornosti sami sebi trebali postaviti pitanje - imamo li dovoljno znanja i iskustva za raditi ovaj posao? Sve drugo je bježanje od odgovornosti i zabijanje glave u pijesak.", poručuje Antolić.