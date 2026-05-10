Blaženko Boban čestitao Majčin dan: "Vi ste naše prve učiteljice i nepresušni izvor snage"

Povodom Majčina dana, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban objavio je prigodnu čestitku svim majkama, istaknuvši njihovu nezamjenjivu ulogu u životima djece i obitelji.

U svojoj poruci Boban je majkama zahvalio za sve ono što, kako je naveo, često ostaje neizrečeno, ali duboko oblikuje živote njihove djece. "Drage naše majke, danas vam na poseban način želimo zahvaliti: za svaku vašu neprospavanu noć, za svaki zagrljaj kojim ste liječile naše rane, za povjerenje i za strpljenje koje nema granice", poručio je Boban.

"Vraćamo se u vaše srce – naše jedino sigurno sklonište"

Župan je naglasio kako majčinska ljubav prati djecu kroz cijeli život, od prvih koraka do odrasle dobi, ostajući sigurno utočište kojem se uvijek vraćaju. "I danas nas na svaki naš put ispraćaju molitve s vaših usana, a na koncu svakoga puta i svakoga dana vraćamo se u vaše srce – naše jedino sigurno sklonište", istaknuo je.

Posebno je naglasio ulogu majki u odgoju, ljubavi i oblikovanju vrijednosti. "Hvala vam što ste nas učile kako voljeti i kako biti bolji ljudi. Vi ste naše prve učiteljice, naše najvjernije prijateljice, naš nepresušni izvor snage", poručio je Boban.

Sjećanje na majke koje više nisu s nama

U čestitki se župan prisjetio i svih majki koje više nisu fizički među svojim najmilijima, naglasivši da njihova ljubav i dalje živi kroz uspomene, vrijednosti i trag koji su ostavile. "Danas se sjećamo i svih majki koje više nisu fizički s nama. Iako nisu tu da ih zagrlimo, njihova ljubav nastavlja živjeti kroz nas, u našim osmijesima, u vrijednostima koje su nam usadile i sjećanjima koja nikada ne blijede", naveo je.

Dodao je kako su one "vjerni anđeli čuvari" svojih obitelji.

"Sretan vam Majčin dan"

Na kraju svoje objave Boban je svim majkama uputio čestitku, uz poruku zahvalnosti za njihovu nesebičnu ljubav.

"Majka je biće najsličnije Bogu – njezina ljubav nema početka, nema kraja i nikada ne traži ništa zauzvrat", citirao je Boban. "Zato vam, drage majke, hvala što postojite. Neka vam svaki dan bude ispunjen istom onom ljubavlju koju tako nesebično nama darujete! Sretan vam Majčin dan", zaključio je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.