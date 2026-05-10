Gradonačelnik Krapine: "Ogroman šok, ne možete vjerovati da se ovako nešto može dogoditi"

U kafiću u Krapini jutros je ubijen odlikovani policijski službenik Robert Grilec. Na mjesto zločina došao je i gradonačelnik Zoran Gregurović.

Na mjesto zločina koji je potresao grad u nedjelju je stigao i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Izrazio je sućut obitelji, prijateljima i kolegama ubijenog Roberta Grileca te rekao da je ovaj slučaj šokirao cijelu zajednicu.

"Ne možete vjerovati da se ovako nešto može dogoditi u kafiću, usred bijela dana, dok su i drugi gosti unutra. Ovo je sigurno bio ogroman šok za sve koji su bili tamo", rekao je i dodao da je za događaj doznao od građana koji su ga zvali pokušavajući doznati što se događa.

"Telefon je počeo zvoniti, ljudi su me počeli zvati što se dogodilo. Bili su vrlo uznemireni, a ja tada još nisam imao nikakvih informacija. Vjerujem da će policija što prije napraviti sve što je potrebno da se rasvijetle sve činjenice, kako bi se smirio nemir koji je nastao u gradu", poručio je gradonačelnik, piše Dnevnik.hr.

O ubijenom Robertu Grilecu zna se da je obnašao dužnost voditelja Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske. Za uzornu i časnu službu tadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović 2018. godine uručila mu je odlikovanje. U krapinsko-zagorskoj policijskoj upravi bio šef kriminalističke službe više od deset godina.