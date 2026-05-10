VIDEO Što Splićani misle o Majčinu danu i svojim majkama?

Majčin dan obilježava se svake godine druge nedjelje u svibnju, a posvećen je majkama, majčinstvu i svemu onome što majke svakodnevno čine za svoje obitelji. Tim povodom prošetali smo centrom Splita i pitali Splićanke i Splićane što za njih znači ovaj dan, obilježavaju li ga te što bi poručili svojim majkama.

Iako se Majčin dan danas obilježava u brojnim zemljama svijeta, njegovi moderni korijeni vežu se uz Sjedinjene Američke Države i početak 20. stoljeća. Za njegovo širenje posebno je zaslužna Anna Jarvis, koja je željela ustanoviti dan posvećen majkama i zahvalnosti za njihovu ljubav, brigu i žrtvu. U SAD-u je 1914. godine Majčin dan službeno proglašen blagdanom koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, a taj se datum danas ustalio i u Hrvatskoj.

Na splitskim ulicama razgovarali smo s građanima različitih generacija. Neki Majčin dan obilježavaju cvijećem, čestitkom ili obiteljskim ručkom, dok drugi ističu kako zahvalnost majkama ne bi trebala stati samo u jedan dan. Ipak, većina se slaže u jednom: majke zaslužuju ljubav, pažnju i lijepu riječ svakoga dana.

