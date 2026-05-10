Harlekin u Omišu premijerno donosi "Koktel bajku": Predstava posvećena majkama i Danu grada

Ilirsko sjemenište u Omišu u ponedjeljak, 11. svibnja, s početkom u 19 sati, bit će pozornica najnovije produkcije CZK Dječjeg kazališta Harlekin. Publiku očekuje premijera predstave "Koktel bajka", nastale prema tekstu Toda Nikoletića, u adaptaciji i režiji Ivane Giove Župe, dramske umjetnice i voditeljice Harlekina.

Poklon sugrađanima uoči Dana grada

Premijerna izvedba dolazi u posebnom tjednu za Omiš, uoči proslave Dana grada i blagdana sv. Ivana Nepomuka, koji se obilježava 16. svibnja. Tim povodom Centar za kulturu Omiš i Dječje kazalište Harlekin ovaj kulturni događaj poklanjaju svim sugrađanima.

Ulaz na predstavu je slobodan. Predstava nosi i posebnu emotivnu poruku jer se održava neposredno nakon Majčina dana. Cijeli program posvećen je majkama, najvjernijoj podršci mladih glumaca koji su mjesecima marljivo pripremali ovu modernu scensku priču.

Bajke u digitalnom dobu

"Koktel bajka" donosi dinamičan spoj klasičnih bajki i suvremenog, digitalnog vremena. U ovoj "sci-fi" interpretaciji publika će doznati kako se Pepeljuga, Crvenkapica i drugi poznati junaci snalaze u svijetu Wi-Fi signala, tableta i društvenih mreža.

Kroz humor i prepoznatljive bajkovite motive, predstava progovara o izazovima odrastanja u modernom vremenu, ali pritom zadržava toplinu, maštu i pouku koju bajke oduvijek nose. Iz Centra za kulturu Omiš i Dječjeg kazališta Harlekin pozivaju predstavnike medija, ali i sve sugrađane, da svojim dolaskom uveličaju blagdanski tjedan te podrže trud mladih omiških glumaca.