Je li ovo bio Sigurov oproštaj od Hajduka?

Hajduk je u 34. kolu SuperSport HNL-a i treći put ove sezone poražen od Dinama.

Splićani su kroz većinu susreta izgledali kao lošiji protivnik te je jedino pitanje bilo s koliko golova prednosti će Dinamo slaviti. Na kraju je golovima Bakrara i Belje Dinamo pobijedio s 2:0.

Nakon utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je za kamere MAXSporta otkrio da je Niko Sigur odigrao zadnju utakmicu za Hajduk ove sezone, piše tportal.

'Htio sam izvaditi Livaju, ali kada sam išao napraviti promjenu, Sigur se uhvatio za nogu. Ovo je zadnja utakmica koju će igrati s nama, idućeg tjedna će se pridružiti kanadskoj nogometnoj reprezentaciji', rekao je Garcia.

Već mjesecima se priča da će Sigur nakon Svjetskog prvenstva s Kanadom napustiti Hajduk i ostvariti inozemni transfer. Kanađanin s Hajdukom ima ugovor do ljeta 2028. te je sve izglednije da će napustiti Poljud ovog ljeta.

Sigur je u Hajduk stigao u ljeto 2022. nakon što je iz Kanade došao u slovensko Radomlje. Kroz akademiju se probio do prve momčadi za koju je upisao 114 nastupa s pet golova i pet asistencija. Sa Splićanima je osvojio i jedan Kup, a prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.