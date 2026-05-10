KUGLANJE Mertojak u polufinalu Kupa RH!

U četvrtfinalnom okršaju Kupa RH dva splitska kluba, odigranom na neutralnom terenu u kuglani Mocire u Zadru, Mertojak je pobjedom protiv Poštara od 6:2 (3677:3547) ostvario plasman u polufinale.

Poštar je u obje prvenstvene utakmice ostvario pobjede, pa je pred Mertojakom bio zahtjevan zadatak ostvariti pobjedu te nastaviti niz u kupu od 2017, kad je po prvi put bio pobjednik, sve protekle godine biti u završnici-Final Fouru, izuzev dvije kad kup natjecanje nije održano radi corona virusa.

Tri puta Mertojak je osvojio kup, a zadnje tri godine gubio je finalne utakmice od dominantnog Zaprešića.

Pored Mertojaka sudionici Final Foura su Zaprešić, Osijek i Zrinski-Pivovara. Izgledno je da je i ove godine najveći favorit za osvajanje kupa Zaprešić, ovogodišnji pobjednik Lige prvaka, četverogodišnji uzastopni prvak Hrvatske, pogotovo kod činjenice da se Final Four održava u njegovoj kuglani u Zaprešiću, slijedeći vikend, 16/17.5.

U subotu, 16.5. igraju se utakmice polufinala, Mertojak protiv Osijeka (u 16,00), Zaprešić protiv Zrinski-Pivovare, dok je finale na rasporedu u nedjelju, 17.5. u 13,45.

Snažnu podršku igračima Mertojaka dali su njihovi navijači iz Antiteatra, pratili su svoj klub i u Zadru, a bit će zacijelo i u Zaprešiću, pomalo se već priprema svečanost obilježavanja dvadesete godišnjice kluba, uz međunarodni turnir na početku slijedeće sezone 5/6. rujna.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Poštar:

N.Muše-A.Ratković 1:0 (618:570)

D.Dimitrovski-D.Bjelkić 1:0 (648:583)

G.Pofuk-T.Odrljin 0:1 (607:612)

A.Kovač-Lj.Žuljević/R.Ratković 1:0 (645:598)

I.Totić/G.Žubrinić-M.Kolić 0:1 (592:628)

M.Matić/J.Krstulović-Opara-A.Burnać

1:0 (567:556)