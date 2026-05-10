U KRAPINI UBIJEN ŠEF KRIM POLICIJE "Tri puta je pucao u njega bez i jedne riječi, zatim je otišao van i upucao sebe"

U Krapini je jutros oko 8:10 sati u ugostiteljskom objektu došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policijski službenik izvan službe, izvijestila je policija.
Prema policijskom priopćenju, muškarac rođen 1974. godine vatrenim je oružjem usmrtio policijskog službenika, također rođenog 1974. godine, koji u trenutku napada nije bio na dužnosti. Nakon toga je istim oružjem pucao u sebe.
Ranjenog muškarca Hitna helikopterska služba prevezla je u KB Dubrava.
Kako doznaje Index, ubijeni policijski službenik je Robert Grilec, voditelj Službe kriminalističke policije u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj.
Grilec je 2018. godine dobio odlikovanje tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za časnu i uzornu službu.
Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Zagorje International, muškarac koji je pucao u policijskog službenika naknadno je u bolnici podlegao ozljedama.
Zagorje international je razgovarao sa svjedokom, konobarom u kafiću Dorijanom Švaljekom, koji je sve vidio.
"Čovjek je došao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim otišao van i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa... Samo je došao u kafić i pucao", rekao je Švaljek, koji se u tom trenutku brzo sakrio u skladište.
U kafiću je u tom trenutku bilo 15-ak ljudi, kaže. Svi su se u trenu razbježali.
"Strašno je bilo. Ja sam se skrivao u skladištu jedno 10 minuta, dok nije došla policija", dodao je konobar.
Njegova kolegica Viktorija Žižak baš je u tom trenutku uzimala narudžbu od ubijenog.
"Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez i jedne riječi. Samo je uperio pištolj i pucao. Nakon toga je skrenuo pogled prema meni, a ja sam pobjegla u skladište", kaže.
Policija je objavila da je očevid u tijeku. Okolnosti i motiv ovog tragičnog događaja zasad nisu poznati.