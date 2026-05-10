NESREĆA Prekinut promet na A1!

Prema izvješću HAK-a od 11:22 sati, na većini hrvatskih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama na kojima se izvode radovi. Ipak, zabilježeno je nekoliko izvanrednih prometnih događaja na autocestama.

Na autocesti A1 promet je trenutačno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka.

HAK upozorava i na pješaka na autocesti A3 na čvoru Zagreb istok, na kolniku u smjeru Bregane. Promet se na toj dionici vodi po dvije prometne trake, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Ograničenja su na snazi i na Istarskom ipsilonu, odnosno autocesti A8. S riječke strane do 15 sati zbog radova zatvoreni su ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre/Pule prema Zagrebu, izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri/Puli te dionica između čvorova Veprinac i Matulji.

Za osobna vozila obilazak između čvorova Matulji i Veprinac vodi državnim i županijskim cestama preko Opatije.

Za teška teretna vozila i ostala vozila obilazak u smjeru Istre vodi preko Opatije i čvora Pazin zapad/Rogovići, dok se u smjeru Rijeke vozi preko čvora Vranja i Opatije.

HAK poziva vozače na dodatan oprez, poštivanje privremene prometne regulacije i prilagodbu brzine uvjetima na cestama.