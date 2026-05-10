Pijan sjeo za volan, ostao bez 1320 eura i vozačke na tri mjeseca

Jutros u 02.10 sati u Zadru u Ulici Obala kneza Branimira policijski službenici Postaje prometne policije Zadar tijekom nadzora i kontrole prometa zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 52-godišnjak.

Alkotestiranjem je vozaču utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,53 g/kg.

Vozač je isključen iz prometa i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Zbog počinjenog prometnog prekršaja izdan mu je prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.