Liječnik otkrio jedan od najvažnijih pokazatelja zdravog starenja

Snaga u nogama jedan je od najvažnijih pokazatelja hoćete li stariti zdravo, a može odrediti i koliko će vaše tijelo biti otporno u kasnijoj životnoj dobi, otkrio je liječnik i televizijska ličnost dr. Amir Khan. Iako mnogi teže dugom životu, dr. Khan ističe kako je jednako važno osigurati da taj život bude i zdrav, što podrazumijeva očuvanje tjelesne spreme i snage radi zadržavanja neovisnosti.

U videu objavljenom na svom Instagram profilu obratio se svojim pratiteljima. "Mogu li vam otkriti jedan od najvećih pokazatelja zdravog starenja o kojem se gotovo uopće ne govori?", upitao je, a zatim pojasnio da je riječ o snazi nogu, piše Index.

"Iskreno, kao liječnik, kad razmišljam o starenju, ne mislim na trbušne mišiće ili dotjeran izgled. Pitam se možete li s lakoćom ustati sa stolca? Možete li se popeti uz stube? Možete li spriječiti pad? Možete li nositi vrećice iz kupovine? Možete li ostati neovisni?", objasnio je dr. Khan. "Noge su, naime, vaš temelj kako starite, a s medicinskog stajališta, snaga nogu je nevjerojatno važna."

Pokretljivost i mišićna masa

Jedan od očitih razloga zašto je snaga nogu bitna jest održavanje pokretljivosti. "Kao prvo, mišićna masa s godinama prirodno opada. To se stanje naziva sarkopenija", rekao je dr. Khan. "Već od tridesetih godina života polako gubimo mišiće, osim ako ih aktivno ne održavamo. A kad se mišićna masa smanji, događaju se brojne promjene: ravnoteža slabi, raste rizik od padova, smanjuje se pokretljivost, povećava se opća slabost, a padovi u starijoj dobi doista mogu iz temelja promijeniti život."

Međutim, važnost snažnih nogu nadilazi pokretljivost. "Mišići nogu su i važni metabolički organi koji pomažu u regulaciji šećera u krvi, inzulina i upalnih procesa", istaknuo je dr. Khan. "Zato su snažniji mišići povezani s manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti, malaksalosti i gubitka neovisnosti u kasnijoj životnoj dobi."

Jednostavan test otkriva snagu nogu

Dr. Khan navodi da jednostavni testovi snage nogu mogu otkriti mnogo o općem zdravlju. "A evo i nečega doista zanimljivog - brzina hoda i sposobnost ustajanja sa stolca bez korištenja ruku zapravo su povezani s dugovječnošću i ukupnim zdravstvenim ishodima", rekao je. "Naše nam tijelo time u osnovi govori koliko je otporno. A dobra je vijest da nikad nije kasno za jačanje mišićne snage."

Preporučene vježbe

Za očuvanje snage nogu nisu potrebni naporni treninzi. "Ne morate postati bodybuilder. Važne su jednostavne stvari - više hodanja, penjanje stepenicama, vježbanje s elastičnim trakama, čučnjevi, treninzi snage, ustajanje s poda i spuštanje na pod", savjetuje dr. Khan. "Jedan od najvećih ciljeva starenja ne bi trebao biti samo dulji život, već i očuvanje snage potrebne za život. Snažne noge nisu samo pitanje tjelesne spreme, one su pitanje vaše slobode u starijoj dobi. Zato, ljudi, vježbajte noge."