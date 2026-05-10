PODSTRANA Ulica Gradac u Strožancu Gornjem dobila novu kanalizaciju, infrastrukturne vodove i završni sloj asfalta

U dijelu ulice Gradac u naselju Strožanac Gornji dovršeni su važni infrastrukturni radovi kojima je značajno unaprijeđena komunalna i prometna infrastruktura ovog dijela Podstrane. Radove je danas obišao načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić.

Projekt je obuhvatio izgradnju kanalizacijskog kolektora s pumpnom stanicom u duljini oko 150 metara, čime je ovaj dio ulice po prvi put dobio sustav fekalne odvodnje. Radovi su izvedeni u suradnji s tvrtkom Vodovod i kanalizacija Split, a njihovom realizacijom riješen je dugogodišnji komunalni problem stanovnika ovog dijela naselja.

Paralelno s tim, u suradnji s HEP-om Split izvedeno je i polaganje visokonaponskih kabela koji će opskrbljivati novu trafostanicu planiranu na dijelu zemljišta gdje je Općina prije nekoliko godina izgradila sportsko i dječje igralište.

Nakon završetka svih infrastrukturnih zahvata izveden je i završni sloj asfalta u punoj širini ulice, čime je dodatno podignuta kvaliteta prometne infrastrukture i sigurnost svih sudionika u prometu.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 80.000,00 eura s PDV-om.

“Kontinuirano ulažemo u komunalnu infrastrukturu svih naših naselja jer želimo ravnomjeran razvoj cijele Podstrane i kvalitetnije uvjete života za naše mještane. Ovakvi projekti možda nisu uvijek najvidljiviji, ali su iznimno važni za svakodnevni život i daljnji razvoj naše općine”, istaknuo je načelnik Općine Podstrana.