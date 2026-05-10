NOVI DETALJI Kaos nakon derbija: Policija pronašla više od 200 komada pirotehnike, zapaljen transparent na Maksimiru, spriječen sukob navijača

Na Gradskom stadionu Maksimir u subotu je odigran derbi SuperSport HNL-a između Dinama i Hajduka, utakmica koja je bila proglašena susretom visokog rizika. Zagrebačka policija objavila je detalje velikog osiguranja, tijekom kojeg je privedeno ukupno 60 navijača, pronađena je velika količina pirotehnike, a spriječen je i mogući sukob domaćih i gostujućih navijača.

Privedeno 60 navijača

Prema podacima Policijske uprave zagrebačke, prije, za vrijeme i nakon utakmice u službene prostorije policije privedeno je 60 navijača. Među njima je bilo 37 domaćih i 23 gostujuća navijača. Najveći broj privođenja odnosio se na posjedovanje pirotehničkih sredstava. Dio navijača priveden je i zbog posjedovanja zabranjenih predmeta, alkohola te narušavanja javnog reda i mira.

Policija je objavila da su službenici prije, za vrijeme i nakon utakmice pronašli ukupno 215 komada pirotehničkih sredstava. Tijekom protueksplozijskog pregleda, prije početka susreta, na stadionu Maksimir pronađeno je 88 komada pirotehnike.

Zapaljen veliki transparent na sjevernoj tribini

Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini došlo je do zapaljenja većeg transparenta. Požar su ugasili vatrogasci, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile okolnosti događaja.

Nakon završetka utakmice, tijekom pratnje gostujućih navijača prema naplatnoj postaji Lučko, u Heinzelovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača Dinama i Hajduka. Policijski službenici uočili su grupu osoba koja je, prema navodima policije, imala namjeru izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača. Policija je reagirala na vrijeme i spriječila izgred, a prema nekoliko osoba uporabljena su sredstva prisile.

Gostujući navijači sigurno ispraćeni iz Zagreba

Unatoč incidentima, policija navodi da su 89 osobnih vozila, 52 kombi vozila i jedan autobus s gostujućim navijačima pod policijskom pratnjom sigurno dopraćeni i ispraćeni s područja Policijske uprave zagrebačke. Iz policije ističu da je osiguranje utakmice, u kojem su sudjelovali svi rodovi policije, proteklo bez značajnijih sigurnosnih izgreda i većih sukoba navijača.