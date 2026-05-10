VIDEO Ovaj ubojica već je bio prijavljen policiji, ali osam mjeseci kasnije uslijedio je krvavi horor

Samo nekoliko mjeseci prije nego što je Wade Wilson ubio dvije žene na Floridi, protiv njega se vodila istraga zbog prijave seksualnog napada. Njegova tadašnja djevojka Kelly Matthews prijavila ga je u veljači 2019. godine, nakon navodnog brutalnog napada koji je opisala u Netflixovoj dokumentarnoj seriji Worst Ex Ever.

Prema navodima koje prenosi People, slučaj je vodio detektiv Louis Potter iz ureda šerifa okruga Palm Beach. Matthews je tvrdila da ju je Wilson napao, davio, prijetio joj nožem i seksualno je zlostavljao. U dokumentarcu je rekla da je vjerovala kako će joj policija pomoći. "Od malih nogu vas uče da idete policiji kada trebate pomoć. Ja sam to učinila, a ništa se nije dogodilo. Iznevjerili su me kao žrtvu i kao žrtvu seksualnog napada", rekla je Matthews.

"Mislila sam da ću umrijeti"

Matthews je ispričala da se incident dogodio dok je Wilsona pokušavala odvesti na rehabilitaciju. Nakon svađe u automobilu, tvrdila je da ju je pokušao udariti vozilom, a zatim ju je napao, davio i prijetio da će je izbosti.

"Mislila sam da ću umrijeti, sto posto", rekla je u dokumentarcu. Nakon što se vratila kući, otišla je majci i zajedno su pozvale policiju. Detektiv Potter ispitao ju je samo nekoliko sati nakon incidenta. Matthews mu je tada opisala što se, prema njezinim riječima, dogodilo.

Detektiv ispitao Wilsona: "To je sve što trebam čuti"

Tjedan dana nakon prijave, Potter je pozvao Wilsona na razgovor u policijsku postaju. Wilson je negirao da je ozlijedio Matthews.

Prema snimkama i navodima iz dokumentarca, detektiv mu je odgovorio: "To je sve što trebam čuti." Potter je Wilsonu u razgovoru rekao i da "ne sumnja" u njega te da je "na pravom putu". Istodobno je naveo da Matthews, kao žrtvi, mora dati "100 posto" svojih sposobnosti, ali je dodao: "Neću staviti krivog čovjeka u zatvor."

Slučaj zatvoren prije povratka DNK nalaza

Iako je od Wilsona uzet DNK bris, slučaj je, prema tvrdnjama Matthews u dokumentarcu, zatvoren prije nego što su stigli rezultati. Ona je rekla da joj je Potter navodno kazao kako nema dokaza i da je riječ o situaciji "riječ protiv riječi". "Bila sam kao: vi ste detektiv, trebali biste me štititi", rekla je Matthews.

U rujnu 2022. godine podnijela je pritužbu protiv šerifova ureda okruga Palm Beach, tvrdeći da njezin slučaj nije bio temeljito istražen. Prema dokumentarnoj seriji Worst Ex Ever, interna provjera zaključila je da Potter "nije proveo temeljitu i detaljnu istragu" prijave Kelly Matthews. Navodi se da je nakon toga suspendiran na dva tjedna. Ured šerifa okruga Palm Beach odbio je komentirati slučaj za dokumentarnu seriju. Dana 7. listopada 2019. Wade Wilson ubio je Kristine Melton i Diane Ruiz. Godinama kasnije, u kolovozu 2024., osuđen je na smrtnu kaznu. Zbog istog imena kao Marvelov lik Deadpool, američki mediji prozvali su ga "Deadpool Killer".

Gdje je detektiv Potter danas?

Prema završetku Netflixove dokumentarne serije, Potter je i u siječnju 2026. i dalje bio zaposlen u uredu šerifa okruga Palm Beach. Glasnogovornik šerifova ureda ranije je za The News-Press rekao da Potter, koji je kao zamjenik šerifa počeo raditi u srpnju 2000., nastavlja raditi u cestovnoj patroli, u jedinici Alternate Response Unit.