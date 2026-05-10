FOTO Izložba "Duboko u mislima" donosi novo međunarodno umjetničko poglavlje u Split

Nakon zapažene prezentacije hrvatske umjetnosti u prestižnom Palazzo Valentini u Rimu, gdje je izložba "The Oracle / Proročište", realizirana s kustosicom Anamarijom Runtić u suradnji s Gradom Rimom, privukla pozornost stručne i šire javnosti, međunarodna kulturološka razmjena dobiva novo poglavlje.

Ovoga puta fokus se seli u Split, gdje će se od 15. svibnja do 15. lipnja 2026. godine u prostoru Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU održati izložba "Duboko u mislima" mađarske umjetnice Diáne Verebélyi.

Mađarska umjetnica izlaže u Splitu

Izložba se organizira u suradnji s kustosicom i povjesničarkom umjetnosti Anamarijom Runtić, a realizira se uz potporu Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Mađarskog kulturnog instituta Liszt te počasnog konzula Republike Mađarske Ive Staničića. Time ovaj projekt dobiva dodatnu međunarodnu i institucionalnu vrijednost.

Riječ je o slikarskom opusu koji istražuje odnos između vanjske stvarnosti i unutarnjega misaonog svijeta pojedinca. Umjesto prikaza vidljivoga, umjetnica oblikuje osebujan vizualni jezik kojim tematizira iskustvo, emociju i svijest, odnosno prostor u kojem misli aktivno sudjeluju u oblikovanju percepcije stvarnosti. Njezine radove obilježavaju reducirani prostori i nedefinirano vrijeme, dok su figure smještene u svojevrsne psihološke pejzaže.

Svečano otvorenje uz glazbeni program

Svečano otvorenje izložbe održat će se 15. svibnja 2026. godine u 19:30 sati u prostoru Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu.

Program otvorenja dodatno će obogatiti nastup gudačkog kvarteta Floramye, dok će za catering biti zadužen splitski restoran Zrno Soli. Time će događaj, uz umjetnički, imati i izražen društveni karakter. Očekuje se značajan interes publike i uzvanika, osobito s obzirom na dosadašnje međunarodne izložbene projekte u organizaciji Anamarije Runtić.

Nastavak uspješnih međunarodnih projekata

U listopadu 2025. godine u istom je prostoru održana izložba talijanskog umjetnika Alberta Di Fabija, koja je izazvala velik interes publike i potvrdila međunarodni potencijal ovakvih kulturnih inicijativa. Tome se pridružuju i dvije rimske izložbe splitskih umjetnika koje su zabilježile iznimnu posjećenost: izložba Branka Modica u prosincu 2025. godine te izložba Sunčice Perišin Tomljanović u travnju 2026. godine.

Nova izložba u Splitu tako se prirodno nadovezuje na prethodne međunarodne projekte te potvrđuje kontinuitet kulturne suradnje između hrvatske i europske umjetničke scene.