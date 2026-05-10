Hajdučice deklasirale glavne konkurentkinje za naslov na njihovom terenu i došle na korak do titule prvakinja Hrvatske

Nogometašice Hajduka stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U susretu Championship Rounda 1. HNLŽ, Bijele su na gostovanju kod Agrama deklasirale jedne od glavnih konkurentkinja za naslov na njihovom terenu te slavile s uvjerljivih 4:0.

Hajduk je ovom pobjedom dodatno učvrstio prvo mjesto na ljestvici i napravio veliki korak prema povijesnom uspjehu. Splićanke sada imaju 48 bodova, sedam više od drugoplasiranog Dinama, dok je Agram ostao na 40 bodova.

Rani pogodak usmjerio utakmicu

Hajdučice su utakmicu otvorile na najbolji mogući način. Već u 3. minuti Barbara Živković pogodila je za vodstvo Bijelih i usmjerila susret u željenom pravcu.

Do kraja prvog poluvremena prednost je povećala Branka Bagarić, koja je u 42. minuti zabila za 2:0 i dodatno približila Hajduk velikoj pobjedi na teškom gostovanju.

U nastavku susreta Hajduk je kontrolirao rezultat, a u završnici je potpuno potvrdio dominaciju. Ivana Vlajčević u 89. minuti povisila je na 3:0, dok je konačnih 4:0 postavila Gabrijela Prkačin u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Bila je to uvjerljiva predstava Hajdučica protiv Agrama, jednih od glavnih konkurentkinja za naslov, i to na njihovom terenu.

Hajduk nadomak naslova

Nakon osam odigranih utakmica u Championship Roundu, Hajduk ima učinak od pet pobjeda, dva remija i jednog poraza, uz gol-razliku 16:5.

Ovom pobjedom Bijele su došle nadomak ostvarenja velikog cilja. Hajdučice su na korak do titule prvakinja Hrvatske, a trijumf protiv Agrama mogao bi se pokazati kao jedan od ključnih trenutaka sezone.