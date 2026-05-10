Kiša prekinula "Kraljicu lopte" na Starom placu. Pogledajte tko je sve došao na posebnu splitsku večer

Opereta "Kraljica lopte" večeras je započela na Starom placu pred velikim brojem gledatelja, no izvedba je zbog kiše ipak morala biti prekinuta. Publika je, unatoč lošem vremenu, ostala na svojim mjestima pod kišobranima i pljeskom pružala podršku ansamblu, ali su vremenski uvjeti postali prepreka za nastavak programa.

Kiša je stvarala sve veće poteškoće izvođačima, a ranije je i dio orkestra morao skloniti instrumente. Prema riječima intendanta HNK Split Bože Župića, predstava će se izvesti u novom terminu koji tek treba biti dogovoren.

Donosimo vam veliku fotogaleriju naše fotoreporterke Mije Milković.

Podsjetimo, upravo je na Starom placu 1926. godine izvedena praizvedba operete "Kraljica lopte". Djelo Ive Tijardovića tada je nastalo povodom 15. rođendana HNK Hajduk, a stotinu godina kasnije ponovno je trebalo zaživjeti na lokaciji koja ima posebno mjesto u povijesti kluba, grada i njegovih navijača.

Riječ je o opereti koja zauzima važno mjesto u splitskoj i hajdučkoj baštini. Kroz desetljeća je ostala jedinstven primjer ispreplitanja umjetnosti, kazališta, nogometne strasti i identiteta grada pod Marjanom.

Hajduk, Stari plac i kazalište

U organizaciji HNK Hajduk, Grada Splita i Hrvatskog narodnog kazališta Split, "Kraljica lopte" vraća se publici kao dio programa u čast Svetog Duje, zaštitnika grada Splita.

Ova izvedba posebno je simbolična jer povezuje tri snažna splitska simbola: Hajduk, Stari plac i kazalište. Priča o klubu i gradu, koja traje gotovo cijelo stoljeće, ponovno je trebala biti ispričana na mjestu na kojem je prvi put izvedena. Iako je kiša prekinula večer na Starom placu, interes publike i atmosfera pokazali su koliko “Kraljica lopte” i danas ima posebno mjesto u splitskom srcu.

