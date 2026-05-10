Ovako bi Hrvati glasali da su danas izbori

Da su početkom svibnja, kad je istraživanje Cro demoskop provedeno, bili izbori, HDZ bi opet bio relativni izborni pobjednik ispred prvog pratitelja SDP-a. HDZ je pao za jedan posto, s 30 na 29 posto podrške, dok je SDP pao za 0,6 posto (s 22,8 na 22,2), javlja RTL.

U drugom ešalonu skočili su i Možemo! i Most - Možemo! s 11,8 na okruglih 12 posto podrške, a Most za cijeli jedan postotak (čini se, upravo onaj koji je izgubio HDZ) pa ih sad podržava 7,3 posto građana.

Stranku Drito Marije Selak Raspudić podržava 2,5 posto građana, Domovinski pokret i dalje je u padu te bilježi mizernih 2 posto podrške, dok ostale stranke bilježe još manje od toga.

Milanović i dalje najpopularniji, Plenković najnepopularniji

Na vrhu ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara je predsjednik Zoran Milanović s podrškom od 26,2 posto ispitanika (u odnosu na 26,8 posto iz travnja). Predsjednik Vlade Andrej Plenković je na drugom mjestu ove ljestvice s podrškom od 16,1 posto (prema 16 posto iz prošlog mjerenja u travnju). Na trećem je mjestu Tomislav Tomašević s podrškom od 5,5 posto (prema prošlih 5,8 posto).

Ljestvicu najnegativnijih hrvatskih političara također predvode Andrej Plenković s 31,9 posto (u odnosu na 31,3 posto iz travnja) te Zoran Milanović s izborom od 9,7 posto (u travnju 9,4 posto).

Sve manje građana podupire smjer kretanja zemlje

Smjer kretanja zemlje (kao svojevrsnog indikatora društvenog optimizma) početkom svibnja podupire 19,5 posto građana (prema 19,7 posto iz travnja).

Udio društvenih optimista među glasačima HDZ-a iznosi 58,3 posto, dok je među glasačima koalicijskog partnera – DP – ta razina znatno niža i iznosi 9,2 posto. Glasači oporbenih stranaka su kritičniji u doživljaju smjera kretanja države (Most 10,3 posto; Drito 6,4 posto, SDP 5,3 posto; Možemo 4,6 posto).

Bombe u školama i kriminal u sportskim savezima nove atraktivne teme

Najvažnija tema u posljednjih mjesec dana, već treći mjesec zaredom, je rat na Bliskom istoku s izborom od 28,5 posto (prije mjesec dana 48,2 posto).

Na drugom mjestu s izborom od 16,1 posto su dojave o navodnim bombama u hrvatskim školama, kojeg su na početku najprije označili kao oblik hibridnog rata, dok se istragom došlo do domaćih "hibridnih uzbunjivača".

Stara i neomiljena tema inflacija je postala svakodnevica na koju su se naši ljudi već i polako navikli, pa je unatoč hrvatskog neslavnog prvog mjesta među zemljama u eurozoni, tema inflacije tek na trećem mjestu na mjesečnoj ljestvici događaja i tema s izborom od 15,6 posto (premda gotovo dvostruko više od prošlomjesečnih 8,6 posto izbora).

Kriminal i istrage USKOK-a u hrvatskim sportskim savezima (judo, skijanje, šah, odbojka, HOO) je najvažnija tema za 14,3 posto građana.

Ostale teme znatno zaostaju za prvih četiri, pa je tako najava rekordne investicije od 50 milijardi EUR-a za gradnja data-centra Pantheon dobila svega 3,7 posto izbora, dok je prosvjed sindikata i umirovljenika za veće plaće i mirovine izbor 3,4 posto ispitanika.