Rakitić: "Širimo vitrinu s trofejima"

Ivan Rakitić ponovno je privukao pažnju objavom na društvenim mrežama, ovoga puta iz Splita, gdje je zaigrao padel u društvu bivšeg igrača Hajduka Filipa Bradarića.

Rakitić je na svom profilu objavio fotografiju iz Padel centra Split, uz šaljivu poruku koja je brzo izazvala reakcije pratitelja.

"Nastavljamo širiti vitrinu s trofejima", napisao je Rakitić, označivši pritom Filipa Bradarića i Padel centar Split. Uz poruku je dodao i emotikone pehara, teniskog reketa, vatre i smijeha, jasno dajući do znanja da je atmosfera bila opuštena i natjecateljska.

Padel posljednjih godina bilježi sve veću popularnost u Hrvatskoj, a Split je jedno od mjesta gdje ovaj sport okuplja sve veći broj rekreativaca, ali i poznatih sportskih imena.

Rakitić i Bradarić, obojica dobro poznata nogometnoj javnosti, ovoga su puta nogometni teren (nakon igračke mirovine) zamijenili padel terenom, a po svemu sudeći – natjecateljskog duha nije nedostajalo.