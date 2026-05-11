Ministar predlaže: "Svi u turizmu neka spuste cijene 10 do 20 posto, ova sezona neće biti normalna"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je turistički sektor da tijekom ove sezone smanji cijene turističkih usluga i prilagodi se tržišnim okolnostima koje su posljednjih mjeseci postale znatno neizvjesnije.

Govoreći u Splitu, ministar je naglasio kako aktualna situacija na globalnom tržištu, uključujući sigurnosne nestabilnosti i poremećaje u prometu i putovanjima zbog sukoba na Bliskom istoku, već utječe na ponašanje gostiju i turističke tokove.

“Vrijeme je da cijeli turistički sektor pokaže fleksibilnost. Potrebni su promotivni paketi i korekcije cijena od 10 do 20 posto kako bismo ostali konkurentni”, poručio je Glavina.

Pad turističkog prometa nakon godina rasta

Njegove izjave dolaze u trenutku kada Hrvatska, ali i velik dio Dalmacije, prvi put nakon duljeg razdoblja bilježe slabije turističke rezultate u predsezoni u odnosu na prošlu godinu.

Prema podacima iz sektora, travanj je na brojnim destinacijama donio pad dolazaka i noćenja, a dio turističkih djelatnika upozorava da su visoke cijene posljednjih godina počele utjecati na percepciju Hrvatske kao povoljne mediteranske destinacije.

Posebno se to odnosi na privatni smještaj i ugostiteljstvo, gdje su cijene u pojedinim dijelovima obale posljednjih sezona značajno rasle, dok konkurentske zemlje poput Grčke, Turske i dijela Španjolske već agresivno nastupaju s popustima i posebnim ponudama.

“Svi moraju smanjiti očekivanja”

Glavina smatra da teret prilagodbe ne smije pasti samo na jedan dio turističkog sektora.

“Hotelijeri, kampovi, privatni iznajmljivači, ugostitelji i trgovci moraju smanjiti očekivanja i marže kako bismo zajednički zadržali konkurentnost Hrvatske”, rekao je.

Dodao je i da će ova sezona biti važna ne samo za rezultate ovog ljeta nego i za pozicioniranje Hrvatske u idućim godinama, osobito ako inflacija i visoke cijene energenata ostanu na sadašnjim razinama.

Država spremna reagirati ako bude potrebno

Na pitanje o mogućim poreznim rasterećenjima za iznajmljivače i turistički sektor u slučaju slabije sezone, ministar nije isključio mogućnost dodatnih državnih mjera.

Poručio je kako će država reagirati ako procijeni da su potrebni dodatni potezi za očuvanje stabilnosti turističkog sektora i konkurentnosti domaćih destinacija.

Istaknuo je i da se hrvatski turizam posljednjih godina suočava s novim okolnostima na tržištu – od rasta troškova poslovanja i radne snage do promjene navika gostiju koji sve više uspoređuju cijene i traže dodatnu vrijednost za novac.

Komentirao i Poljud te sportske investicije u Splitu

Glavina se tijekom boravka u Splitu osvrnuo i na pitanje budućnosti stadiona Poljud, oko kojeg već dulje vrijeme postoje različita mišljenja – od potpune obnove do gradnje novog stadiona.

Naglasio je kako će konačnu odluku donijeti Grad Split i građani, dok će Vlada podržati rješenje koje struka procijeni najboljim.

“Što će biti s Poljudom, hoće li se obnavljati ili graditi novi stadion, odlučivat će se u Splitu”, rekao je ministar.

Najavio je i ulaganja u obnovu Spaladium Arene, Sportskog centra Gripe i atletskog stadiona na Brodarici uoči Sveučilišnih sportskih igara 2028. godine, kada se u Splitu očekuju tisuće sportaša iz cijelog svijeta.

Prema njegovim riječima, atletski stadion na Brodarici mogao bi privremeno služiti i kao domaći teren Hajduka dok se ne riješi pitanje Poljuda.