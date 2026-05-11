Je li ovo predznak tektonskih promjena u Hajduku? Pirić na druženju sa Štimcem, ulazi li duo u klub?

Dok službeni Hajduk još važe pismo namjere ukrajinskih investitora, Ivica Pirić, ključni čovjek u potencijalnom velikom sponzorskom ulaganju, povlači poteze koji odjekuju Dalmacijom. Fotografija koju je objavio na društvenim mrežama, na kojoj uživa u vinariji s Igorom Štimcem, zapalila je navijačke krugove i potaknula lavinu nagađanja. Slučajan susret starih prijatelja ili signal da se na Poljudu spremaju velike promjene?

Hajduk je potvrdio da su primili pismo namjere te da su započeli neformalne razgovore s Pirićem, koji predstavlja ukrajinskog milijardera i vlasnika kriptomjenjačnice WhiteBIT Volodimira Nosova. Predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković izjavio je kako je Pirić prezentirao interes za sponzoriranjem kluba, no cijeli je proces još u ranoj fazi i trajat će mjesecima, pišu 24 sata.

'Uživamo u atmosferi i nevjerojatnim pogledima'

Ipak, dok na Poljudu čekaju konkretizaciju ponude, Pirić ne gubi vrijeme. Njegov susret sa Štimcem, najvećim kritičarom sadašnjeg modela upravljanja, mnogi tumače kao jasan znak slaganja nove upravljačke križaljke.

Susret se odigrao u idiličnom ambijentu vinarije Rizman na jugu Dalmacije, koja je u vlasništvu Damira Štimca, Igorova brata. Pirić je uz fotografiju napisao: "Dobar dan svima! Ćao iz vinarije Rizman! Danas uživamo u atmosferi, okusu pravog hrvatskog vina i nevjerojatnim pogledima na Dalmaciju".

Igor Štimac godinama ne propušta priliku upozoriti na, prema njegovom mišljenju, loše financijsko stanje, prekomjerno trošenje i netransparentnost u poslovanju kluba. Spojiti čovjeka koji nudi svježi kapital i čovjeka koji godinama zagovara promjene modela teško može biti slučajnost.

Što ukrajinski investitori nude Hajduku?

Ivica Pirić, nekadašnji igrač Hajduka, a danas poduzetnik i počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj, partner je s Nosovim u tvrtki White Tech, osnovanoj u Hrvatskoj. Ta je tvrtka nedavno dobila odobrenje Hanfe za pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom, što je bio ključan preduvjet za ulazak u sponzorstva u hrvatskom nogometu.

Pirića i Nosova ne zanima kupnja dionica Hajduka, već isključivo sponzorstvo i ulazak u upravljačku strukturu kako bi zaštitili svoju investiciju. Otvoreno je pitanje pozicije koju bi Pirić preuzeo, a spominje se i ona predsjednička. Dok navijači sa strepnjom prate razvoj događaja, susret u vinariji sugerira da se paralelno s formalnim pregovorima slaže i tim koji bi mogao preuzeti vođenje kluba ako do dogovora dođe.