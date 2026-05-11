Nezaustavljivi Splićanin oduševljava svijet: Jučer je zaradio 92.470 eura, evo što ga čeka ako uđe u četvrtfinale

Hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je fenomenalan uspjeh! Slavljem protiv Uga Humberta sa 6-1, 7-5 izborio je osminu finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu!

Nakon senzacionalnog izbacivanja Novaka Đokovića, na red je u šesnaestini finala došao Francuz Ugo Humbert, inače 31. tenisač svijeta prema ATP listi, kojeg je također svladao. U osmini finala suparnik će mu biti bolji iz susreta Karena Khachanova i Botica Van de Zandschulpa.

Plasmanom u osminu finala Mastersa 1000 u Rimu osigurao je 92.470 eura nagrade. Riječ je o iznosu koji jasno pokazuje koliko je vrijedan svaki prolazak na jednom od najvećih turnira iz serije Masters 1000, piše tportal.

Uz financijsku nagradu, Prižmić je ovim rezultatom došao i do 100 ATP bodova, što bi mu moglo imati značajan učinak na ranking, osobito s obzirom na to da su turniri iz ove kategorije jedna od najboljih prilika za velik skok na ljestvici.

Prižmić je već premašio iznose predviđene za prva tri kola. Nastup u prvom kolu u Rimu donosio je 21.285 eura, drugo kolo 31.585 eura, a treće 54.110 eura. Ulaskom u osminu finala taj je iznos narastao na 92.470 eura.

No prava financijska razlika tek se otvara u nastavku turnira. Plasman u četvrtfinale donio bi mu 169.375 eura i 200 ATP bodova. Ulazak u polufinale vrijedi 297.550 eura i 400 bodova, dok finalist Rima osvaja 535.585 eura i 650 bodova.