Četiri vozila sudjelovala u prometnoj nesreći na D8 u Dalmaciji! Tri osobe prevezene u KBC Split

Policija je na terenu, a očevid je u tijeku

Večeras oko 20 sati na državnoj cesti D8, na predjelu Dupci u smjeru Omiša, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri osobna vozila.

Kako su nam otkrili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, prema prvim informacijama tri osobe zatražile su liječničku pomoć te su prevezene u KBC Split.

Promet se na tom dijelu D8 od 20:30 sati odvija naizmjenično, uz regulaciju policije. Policija je na terenu, a očevid je u tijeku.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.

