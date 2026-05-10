Više ulica u Splitu ostaje bez struje

Dijelovi Splita bit će privremeno bez električne energije zbog planiranih radova na trafostanicama i niskonaponskoj mreži. Prekidi su predviđeni u različitim terminima tijekom dana, a trajanje ovisi o lokaciji i vrsti radova. Prvi prekid najavljen je za područje Trstenika, i to u ulicama Trstenik 2A-2F, 3A-3G, 4, 5, 7 i 10. Radovi na niskonaponskoj mreži trajat će od 7:00 do 12:00 sati.

Od 8:30 do 9:30 sati bez struje će biti korisnici na adresama Blaža Trogiranina 1-11, Čiovska 13-19 te Drvenička 8-26 i 11-25. Na tom području izvodit će se radovi u trafostanici. U razdoblju od 8:30 do 12:30 sati planirana je zamjena mjernog uređaja na području ulica Kroz Smrdečac 1 i 3 te Mihanovićeve 53, 55 i 57.

Najduži prekid najavljen je za Sarajevsku 42, gdje će se izvoditi radovi na niskonaponskoj mreži. Očekivano trajanje radova je od 9:00 do 15:00 sati.

Kratkotrajni prekidi zbog radova u trafostanicama

Od 10:15 do 11:15 sati bez električne energije bit će područje Istarske ulice 2-18 i 1-13, Riječke, Vukasovićeve te Čulića dvora. Potom će od 11:45 do 12:45 sati radovi u trafostanici obuhvatiti područje Vrh Lučac 34-40 i 33-39 te Ulicu slobode 3 i 5.

Korisnicima se preporučuje oprez

Svi navedeni radovi su planirani, a u slučaju nepovoljnih okolnosti moguće su izmjene u rasporedu. Korisnicima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje aktivnosti i isključe osjetljive elektroničke uređaje tijekom najavljenih prekida napajanja.