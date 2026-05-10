Ovaj čovjek dao je život za Hrvatsku. Poginuo je prije 34 godine. Tko je bio Ninoslav Abramović?

Prije 34 godine, 10. svibnja 1992. godine, na Južnom bojištu poginuo je hrvatski branitelj Ninoslav Abramović iz Baćine kod Ploča. Abramović je rođen 7. prosinca 1962. godine u Županji, a životni put odveo ga je u Baćinu, gdje je zasnovao obitelj.

S broda se vratio braniti domovinu

U vrijeme početka Domovinskog rata radio je kao pomorac i nalazio se na brodu. Ipak, odlučio se iskrcati te se priključiti postrojbama Hrvatske vojske. Kao pripadnik hrvatskih snaga sudjelovao je u obrani domovine na Južnom bojištu, gdje je ostao sve do svoje tragične pogibije.

Sjećanje na hrvatskog viteza

Ninoslav Abramović život je izgubio 10. svibnja 1992. godine, braneći Hrvatsku. Njegova žrtva ostaje trajno upisana u sjećanje obitelji, suboraca i svih koji čuvaju uspomenu na hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu.