Grmljavinski pljuskovi zahvatili dio Dalmacije, uvod u iznenađujuću promjenu vremena

Nedjelja je u cijeloj zemlji bila topao dan, a u unutrašnjosti i vrlo topao s najvišim dnevnim temperaturama koje su ponegdje dosezale čak 28 stupnjeva.

U popodnevnim satima na Jadranu je uslijedilo postupno naoblačenje, a navečer je uglavnom u srednjoj Dalmaciji mjestimice bilo kiše.

U kasnim večernjim satima nad srednjodalmatinskim akvatorijem razvili su se grmljavinski oblaci s jačom oborinom, pa je pljuskova bilo na zapadu Šolte, a kratkotrajno i na splitskom području.

Kako smo ranije objavili, u Dalmaciji je zavladala proljetna suša pa su aktualne oborine više nego dobrodošle. Dobra je vijest da će novi tjedan donijeti povremenu kišu koja će poboljšati oborinsku statistiku, odnosno hidrološku situaciju.

U utorak će zahladiti na kontinentu, a popodne će u planinama Gorskog kotara i Like biti snijega. Zahlađenje će navečer zahvatiti i Dalmaciju pa će naglo zahladiti uz buru, a na Dinari će biti i snijega. Ipak radi se o kratkotrajnom zahlađenju jer će u srijedu popodne temperature dosezati 20 stupnjeva.

Ipak, nova ciklona i nove oborine stižu već u petak. Općenito se može reći da sljedećih desetak dana slijedi promjenjivo vrijeme, bit će i sunčanih i kišnih razdoblja, a temperature zraka će biti načelno niže od prosjeka za dio godine.

Za razliku od nekoliko primjera u bližoj povijesti, preuranjene vrućine nisu na vidiku barem desetak dana.

