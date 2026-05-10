Grmljavinski pljuskovi zahvatili dio Dalmacije, uvod u iznenađujuću promjenu vremena

U utorak će zahladiti na kontinentu, a popodne će u planinama Gorskog kotara i Like biti snijega. Zahlađenje će navečer zahvatiti i Dalmaciju

Nedjelja je u cijeloj zemlji bila topao dan, a u unutrašnjosti i vrlo topao s najvišim dnevnim temperaturama koje su ponegdje dosezale čak 28 stupnjeva.

U popodnevnim satima na Jadranu je uslijedilo postupno naoblačenje, a navečer je uglavnom u srednjoj Dalmaciji mjestimice bilo kiše.

Čiovo. Foto: Stipe Petro

U kasnim večernjim satima nad srednjodalmatinskim akvatorijem razvili su se grmljavinski oblaci s jačom oborinom, pa je pljuskova bilo na zapadu Šolte, a kratkotrajno i na splitskom području.

Kako smo ranije objavili, u Dalmaciji je zavladala proljetna suša pa su aktualne oborine više nego dobrodošle. Dobra je vijest da će novi tjedan donijeti povremenu kišu koja će poboljšati oborinsku statistiku, odnosno hidrološku situaciju.

Radarska snimka u 22:45

U utorak će zahladiti na kontinentu, a popodne će u planinama Gorskog kotara i Like biti snijega. Zahlađenje će navečer zahvatiti i Dalmaciju pa će naglo zahladiti uz buru, a na Dinari će biti i snijega. Ipak radi se o kratkotrajnom zahlađenju jer će u srijedu popodne temperature dosezati 20 stupnjeva.

Ipak, nova ciklona i nove oborine stižu već u petak. Općenito se može reći da sljedećih desetak dana slijedi promjenjivo vrijeme, bit će i sunčanih i kišnih razdoblja, a temperature zraka će biti načelno niže od prosjeka za dio godine.

Za razliku od nekoliko primjera u bližoj povijesti, preuranjene vrućine nisu na vidiku barem desetak dana.

