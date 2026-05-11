Objavio dosad neviđenu fotografiju sa suprugom. Grše raznježio sve: "Zaljubljeni kao prvog dana"

Popularni triljski reper Grše još je jednom pokazao koliko mu obitelj znači, a njegova posljednja objava na Instagramu izazvala je lavinu reakcija među pratiteljima. Glazbenik pravog imena Grgo Šipek podijelio je dosad neviđene fotografije sa suprugom Rafaelom, usporedivši njihove zajedničke trenutke danas i s početka veze.

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, a fanovi su paru poručili da “izgledaju zaljubljeno kao prvog dana”. Upravo zato što privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, ovakvi trenuci kod publike izazivaju poseban interes.

Ljubav koja je počela na sezoni

Ljubavna priča Grše i Rafaele počela je u Baškoj Vodi, gdje su svojevremeno radili u istom hotelu tijekom sezone. Veza je s godinama postajala sve ozbiljnija, a svoju ljubav okrunili su intimnim vjenčanjem u srpnju 2022. godine, okruženi obitelji i najbližim prijateljima.

Samo nekoliko mjeseci kasnije stigla je i velika životna sreća – rođenje sina Frana. Krajem prošle godine obitelj je postala bogatija za još jednog člana, sina Gabriela, o čemu je reper tada također kratko i nenametljivo obavijestio pratitelje.

Privatnost mu je važnija od eksponiranja

Iako je posljednjih godina postao jedno od najtraženijih imena regionalne trap i hip-hop scene, Grše rijetko govori o privatnom životu u intervjuima. Upravo zbog toga njegove objave s obitelji često izazovu više emocija nego promocije novih pjesama ili koncerata.

U komentarima ispod posljednje objave pratitelji su pisali kako par djeluje skladno i povezano, a mnogi su primijetili da se reper posljednjih godina znatno otvorio prema publici kada je riječ o obiteljskim trenucima.

Arena Zagreb kao potvrda velike karijere

Dodatnu pažnju posljednjih mjeseci privukla je i njegova najava velikog koncerta u zagrebačkoj Areni, koji mnogi nazivaju vrhuncem dosadašnje karijere. Emotivnu reakciju publike tada su izazvale poruke podrške koje su mu uputili supruga i sin, a reper nije skrivao koliko mu obitelj daje snagu iza pozornice.

Glazbena karijera Grše posljednjih godina bilježi impresivan rast. Njegove pjesme redovito završavaju među najslušanijima na regionalnim streaming platformama, a publika ga posebno cijeni zbog autentičnog dalmatinskog izričaja i sirovog pristupa tekstovima. Upravo ta kombinacija privatne samozatajnosti i snažne prisutnosti na sceni stvorila je poseban odnos s publikom, koja očito jednako voli njegove hitove i rijetke trenutke iz obiteljskog života.