Prometna nesreća kod Sinja: Sudar više vozila

U Brnazama kod Sinja došlo je večeras do lakše prometne nesreće u kojoj su sudjelovala četiri osobna vozila.

Prema prvim informacijama, na vozilima je nastala materijalna šteta, a promet se na tom dijelu prometnice odvija otežano i uz poteškoće. Okolnosti nesreće zasad nisu poznate.

Dodatne probleme vozačima stvara lagana kiša koja je natopila ulice i kolnike, zbog čega se na dalmatinskim prometnicama vozi uz pojačan oprez.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, drže dovoljan razmak i budu posebno oprezni na skliskim dijelovima prometnica.