VIDEO Lelekice zablistale na tirkiznom tepihu u Beču: Hrvatska sve glasnije sanja finale Eurosonga

Hrvatske predstavnice Lelekice privukle su veliku pozornost na svečanom otvaranju Eurosonga u Beču. Na tirkiznom tepihu pojavile su se u raskošnim kostimima koji su odmah privukli poglede, a njihov dolazak dodatno je obilježila posebna obrada hita Jakova Jozinovića "Ja volim".

Najveći glazbeni spektakl na svijetu ulazi u svoju najvažniju fazu. Eurosong 2026. održava se u Beču, a natjecateljski dio počinje u utorak, 12. svibnja, kada je na rasporedu prvo polufinale. Drugo polufinale održat će se u četvrtak, 14. svibnja, dok je veliko finale zakazano za subotu, 16. svibnja. Sve tri večeri počinju u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.

Hrvatska nastupa u prvom polufinalu

Za hrvatsku publiku ključna večer bit će upravo utorak, 12. svibnja. Lelekice, odnosno grupa LELEK, Hrvatsku predstavljaju pjesmom "Andromeda", a nastupit će u prvom polufinalu. Prema objavljenom redoslijedu nastupa, hrvatske predstavnice na pozornicu izlaze treće, nakon Moldove i Švedske, a prije Grčke.

Riječ je o poziciji s koje će Lelekice pokušati izboriti plasman u veliko finale, u koje se iz svakog polufinala plasira po deset najboljih zemalja. Finale će se održati u subotu, 16. svibnja, a uz kvalifikante iz polufinala u njemu će nastupiti i domaćin Austrija te zemlje takozvane "Big Four" skupine — Francuska, Njemačka, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kostimi koji su privukli poglede Beča

Lelekice su već na tirkiznom tepihu pokazale da njihov eurovizijski nastup nije samo glazbena, nego i snažna vizualna priča. U upečatljivim kostimima prošetale su pred okupljenim novinarima, fanovima i fotografima, a njihovo izdanje izazvalo je brojne reakcije.

Posebnu pozornost privukao je i njihov dolazak uz obradu pjesme "Ja volim" Jakova Jozinovića, čime su hrvatske predstavnice u Beč donijele i prepoznatljiv domaći glazbeni pečat. Bio je to efektan uvod u tjedan u kojem će se odlučivati hoće li Hrvatska ponovno imati predstavnika u velikom finalu Eurosonga.

Dobri nastupi podigli ih na kladionicama

Posljednjih dana Lelekice bilježe sve bolji status među eurovizijskim fanovima i kladionicama. Nakon nastupa u sklopu eurovizijskog programa i proba u Beču, Hrvatska se počela penjati na ljestvicama prognoza za prolazak u finale. Prema aktualnim kladioničarskim procjenama za prvo polufinale, Hrvatska se nalazi među zemljama kojima se daju izgledne šanse za kvalifikaciju. Eurovisionworld u rubrici za prvo polufinale navodi da su kladionice među favoritima za prolazak prepoznale Finsku, Grčku, Švedsku i još sedam zemalja, među kojima je i Hrvatska.

Slične procjene navode i specijalizirani portali za praćenje eurovizijskih izgleda, prema kojima se Hrvatska posljednjih dana nalazi u skupini zemalja s realnim šansama za plasman u subotnje finale.

Iako kladionice nikada nisu jamstvo konačnog rezultata, trenutačni trend za Lelekice svakako je ohrabrujući. Njihovi nastupi, scenska energija i upečatljivi kostimi očito su pojačali zanimanje eurovizijske publike, a sada je najvažnije potvrditi taj dojam na pozornici prvog polufinala. Hrvatska će svoje mjesto u finalu pokušati izboriti u utorak navečer. Ako Lelekice uvjere publiku i žiri, pjesma "Andromeda" mogla bi se ponovno čuti i u velikom finalu Eurosonga, u subotu, 16. svibnja.