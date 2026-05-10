Pijani vozač prešao u suprotni trak: U teškoj nesreći ozlijeđeno troje djece

Jučer, 9. svibnja oko 17:30 u Reki u Ulici Stjepana Radića, 28-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom koprivničke registarske oznake. Zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je prešao na prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera te udario u osobni automobil koprivničke registarske oznake kojim je iz suprotnog smjera upravljao 26-godišnji vozač.

U prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede zadobili su 28-godišnji vozač i 9-godišnje dijete koje se nalazilo u njegovom vozilu. Lake tjelesne ozljede zadobili su putnici starosti 7 i 3 godine iz istog vozila, kao i 26-godišnji vozač drugog osobnog automobila.

Vozaču koji je prouzročio prometnu nesreću očitana je koncentracija alkohola od 0,38 promila te mu je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv i izuzet urin radi utvrđivanja točne prisutnosti alkohola u organizmu.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.