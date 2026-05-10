Zastrašujući slučaj s autoceste: Pijan i drogiran vozio tri kilometra u suprotnom smjeru

Vožnja u suprotnom smjeru na autocesti jedna je od najopasnijih situacija koje se mogu dogoditi u prometu. Riječ je o trenutku u kojem i vozač koji je pogriješio i svi koji mu dolaze ususret imaju vrlo malo vremena za reakciju, a posljedice mogu biti katastrofalne, upozorava Revija HAK.

Takvi prizori za vozače koji se kreću pravilnim smjerom izgledaju gotovo nestvarno: voze autocestom, prate promet oko sebe, a zatim se u njihovoj traci iznenada pojavi vozilo koje im dolazi ususret. U takvim okolnostima svaka sekunda može odlučivati o životu i smrti.

No Revija HAK upozorava i na drugu stranu takvih slučajeva. Vozač koji rijetko koristi autocestu, umoran je, dekoncentriran ili zbunjen prometnim čvorom, može u trenutku nepažnje ući u pogrešan smjer. Ipak, zakon takvu situaciju ne tretira blago.

Vožnja u zabranjenom smjeru je jedan od najtežih prometnih prekršaja

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vožnja u zabranjenom smjeru na autocesti, brzoj cesti ili cesti namijenjenoj isključivo prometu motornih vozila jedan je od najtežih prometnih prekršaja. Za takvo ponašanje propisana je novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, uz šest kaznenih bodova. Vozaču se može izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Međutim, posljedice mogu biti i mnogo teže. Vožnja u suprotnom smjeru u određenim okolnostima može prerasti iz prekršaja u kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu. Ako se utvrdi da je vozač teško kršio propise i time izazvao opasnost za život ili tijelo ljudi, može mu prijetiti kazna zatvora do tri godine.

Poseban problem nastaje ako zbog takve vožnje dođe do nesreće i velike materijalne ili nematerijalne štete. Mnogi vozači vjeruju da će ih u takvom slučaju zaštititi obvezno osiguranje, no Revija HAK upozorava da kod pravomoćne osude za kazneno djelo obijesne vožnje osigurana osoba može izgubiti prava iz osiguranja.

Drugim riječima, osiguravajuće društvo može oštećenoj osobi isplatiti štetu, ali potom od odgovornog vozača regresnim zahtjevom tražiti povrat cjelokupnog isplaćenog iznosa, zajedno s kamatama i troškovima. To u težim slučajevima može značiti financijski teret koji se mjeri u desecima ili stotinama tisuća eura.

Pijan i drogiran vozio u krivom smjeru

Poznat je i primjer presude Općinskog suda u Vinkovcima iz siječnja 2024. godine. U tom slučaju vozač je u travnju 2023. godine na autocesti A3 upravljao vozilom pod utjecajem alkohola i droge, nakon čega je napravio polukružno okretanje i čak tri kilometra vozio u zabranjenom smjeru.

Vozači koji su mu dolazili ususret morali su se sklanjati kako bi izbjegli sudar. Vožnja je završila udarcem u metalnu ogradu, a vozač je potom napustio mjesto događaja i nastavio se kretati autocestom pješice, sve dok ga nije zaustavila policija. Sud ga je proglasio krivim za kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu te mu izrekao osam mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine.

Ako vam na autocesti ususret dolazi vozilo iz suprotnog smjera, najvažnije je ne paničariti, smanjiti brzinu i držati se krajnje desne strane desne vozne trake. Lijevu traku treba izbjegavati jer se vozači koji voze u pogrešnom smjeru često, iz svoje perspektive, drže desne strane, što je zapravo pretjecajna traka vozilima koja dolaze iz pravilnog smjera.

Zaustavnu traku treba ostaviti slobodnom za policiju, hitne službe i eventualno zaustavljanje vozila koje se kreće u pogrešnom smjeru. Kada se vozač nađe na sigurnom, potrebno je odmah nazvati 112 ili 192 i prijaviti što se događa.

Ako vozač sam shvati da je ušao u suprotan smjer, najgore što može napraviti jest pokušati polukružno okretanje na autocesti. Time se vozilo postavlja poprečno na prometne trake i dodatno povećava rizik od sudara s vozilima koja se kreću velikom brzinom.

U tom slučaju, savjetuje Revija HAK, treba se što prije zaustaviti na najbližem sigurnom mjestu, skloniti vozilo koliko je moguće, obući reflektirajući prsluk, izaći iz automobila i stati iza zaštitne ograde. Nakon toga treba odmah nazvati policiju ili pomoć na cesti.

Vožnja u kontra smjeru nije samo prometna pogreška, nego situacija koja u nekoliko sekundi može ugroziti velik broj života. Upravo zato reakcija mora biti brza, smirena i pravilna.