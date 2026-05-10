Siniša Vuković pozvao napadača da se preda: "Potraži me u kazalištu, ali bez motike"

Nakon što je splitska policija objavila fotografije muškarca za kojega pretpostavlja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu prijetnje počinjenom prema novinaru 7. svibnja u Splitu, na Facebooku se oglasio Siniša Vuković.

Nepoznati muškarac navodno ga je najprije vrijeđao zbog njegova novinarskog rada, a potom s obližnjeg štanda uzeo motiku i krenuo prema njemu. U novoj objavi Vuković je zahvalio policiji, Gradu Splitu, HNK-u Split, medijima i brojnim građanima na podršci, poručio da se ne boji te pozvao muškarca s policijskih fotografija da se sam prijavi.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Policija je objavila fotografije s nadzornih kamera na kojima se vidi naš bližnji koji je na me izvršio, srećom neuspio, "skok s motikom"... Pozivam junaka da se sam prijavi policiji ili da me bez motike, ali istodobno i bez straha od motike, potraži u kazalištu. Nadam se da ću imati priliku pružiti mu mogućnost isprike za ono "milu ti majku jebem", pa da mu i osobno oprostim što je opsovao mati moju Nikolinu koja je preminula u 49. godini prije 26 ljeta...

Zahvaljujem svim institucijama, od Grada Splita i mojega matičnoga HNK-a Split, preko svih novinskih redakcija i zapanjujućeg broja pojedinaca koji su dali snažnu podršku meni osobno i mojoj obitelji. Posebna hvala našim sjajnim policajkama i policajcima! Zahvaljujem također i onim besramnicima čija je moralna higijena tolika da su izvoljeli i javno likovati ili se zlurado rugati s ovim, otrijeznila me je policija, zaista strašnim činom. Poseban pozdrav ide profilima naših bližnjih koji njeguju karikaturalne vrijednosti bodljikavih prasenceta, ili hoće nalikovati gorilčetadi što misle kako mišićna vlakna mogu nadomjestiti moždane vijuge... Znakovito je, ipak, kako do mene nije doprla niti jedna reakcija ijednog svećenika, niti ikoga unutar naše matere Crkve.

Nije ugodan osjećaj, ali ne bojim se! I, dragi prijatelji, s onim vazda dugouzlaznim akcentom na prijateljice, gdje ste me nekidan ostavili u času ovog ataka, tamo ćete me naći u sve dane života moga... Fala vam svima još jedan put na iskrenoj ljudskoj pažnji! Gremo naprid! Živili!"