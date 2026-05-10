Od dječjeg smijeha do velikih ulaganja: Kaštela obilježila Dan EU projekata

U organizaciji Grada Kaštela jučer je u Dudanovom parku u Kaštel Kambelovcu održan Dan EU projekata, u sklopu nacionalne manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata, kojom se diljem Hrvatske građanima predstavljaju projekti financirani sredstvima Europske unije.

Dudanov park, kao jedan od uspješno realiziranih projekata sufinanciranih europskim sredstvima, bio je simboličan izbor za održavanje ovog događanja na kojem su predstavljeni brojni projekti koji mijenjaju vizuru grada i podižu kvalitetu života građana Kaštela.

Tijekom jutarnjeg programa građani su mogli obići informativne punktove te se upoznati s aktualnim i budućim projektima Grada Kaštela. Predstavljeni su projekti izgradnje novog dječjeg vrtića u Kaštel Lukšiću, dogradnje i nadogradnje dječjih vrtića Višnjica i Trešnjica, infrastrukturni projekti koji se provode kroz ITU mehanizam, program Zaželi Kaštela, kao i niz međunarodnih i prekograničnih projekata poput ProLIGHTmed, DIGITsmart, ARCHAEODIGIT, STRENGTH i BLUE CIRCLE.

Posebnu pozornost privukao je zabavni program za djecu. Najmlađi Kaštelani uživali su u lutkarskoj predstavi Studija Suncokret, nastupu klauna Bumbe, bojanju lica i tijela, igrama i animacijama, dok je vesela atmosfera tijekom cijelog jutra ispunila Dudanov park smijehom i dječjom razigranošću. Organizirane su i nagradne igre te glazbeni program, a dječji vrtići predstavili su izložbu likovnih radova svojih polaznika na temu Europe i europskih vrijednosti.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović istaknuo je kako Grad posljednjih godina intenzivno koristi mogućnosti financiranja kroz europske fondove te da se rezultati takvih ulaganja danas jasno vide na području cijelog grada.

– Ovo su projekti o kojima govorimo posljednjih godinu ili dvije dana i koji su danas u različitim fazama realizacije. U posljednje četiri godine osigurali smo gotovo 19 milijuna eura iz europskih sredstava. Među najvažnijim projektima svakako su Kino Sveti Juraj, Kula Cambi, rekreativni centar Milinkovo, novi vrtić u Kaštel Lukšiću te dogradnje vrtića Višnjica i Trešnjica. Tu je i veliki projekt proširenja obale Kaštel Stari – Kaštel Novi vrijedan 9,5 milijuna eura, što čini gotovo polovicu ukupno osiguranih sredstava – kazao je Ivanović.

Dodao je kako se kroz europske projekte realiziraju i brojni programi koji imaju snažnu društvenu komponentu.

– Program Zaželi već se nekoliko godina provodi na području Kaštela i pokazao se izuzetno vrijednim. Njime se pomaže osobama treće životne dobi, ali se istovremeno zapošljavaju teže zapošljive skupine žena. Trenutno je u program uključeno dvadesetak žena koje svakodnevno skrbe o starijim osobama. Bez europskih sredstava mnogi od ovih projekata teško bi se mogli realizirati u ovakvom opsegu – istaknuo je gradonačelnik.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i fondove Europske unije Marija Vučica naglasila je kako je cilj Dana EU projekata približiti građanima konkretne rezultate europskih ulaganja i pokazati koliko ona utječu na svakodnevni život.

– Ovim događanjem željeli smo građanima predstaviti projekte koji se provode na području Kaštela i pokazati da EU fondovi nisu samo administracija i brojke na papiru, nego konkretna ulaganja koja građanima donose nove vrtiće, obnovljenu kulturnu baštinu, uređene obale, socijalne programe i kvalitetnije javne sadržaje. Trenutno provodimo petnaestak projekata kroz različite programe i mehanizme financiranja – od ITU mehanizma, preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Europskog socijalnog fonda, do programa europske teritorijalne suradnje – rekla je Vučica.

Posebno je zahvalila svim djelatnicima i suradnicima uključenima u pripremu i provedbu projekata.

– Priprema i provedba EU projekata iznimno je složen i zahtjevan proces, zbog čega zahvaljujem svim kolegama koji sudjeluju u njihovoj realizaciji. Naš cilj ostaje isti – maksimalno koristiti dostupna europska sredstva kako bismo rasteretili gradski proračun i građanima osigurali standard kakav zaslužuju – dodala je.

U programu su sudjelovali i Dječji vrtići Kaštela, čiji su polaznici kroz kreativne radove prikazali svoje viđenje Europe, zajedništva i različitosti.

– Dječji vrtić uvijek sudjeluje u gradskim manifestacijama, a posebno nam je drago sudjelovati u događanju koje je povezano i s projektima važnima za naše vrtiće. Naša četiri vrtića pripremila su likovne radove na temu Europe i pokazala kako djeca vide europske vrijednosti, zajedništvo i suradnju – rekla je ravnateljica DV Kaštela Ivanka Vučica.

Današnje događanje još je jednom pokazalo koliko europski projekti imaju važnu ulogu u razvoju Kaštela.