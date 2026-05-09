Incident u Ulici Domovinskog rata: Na cestu pala željezna konstrukcija

U Ulici Domovinskog rata u Splitu prije dvadesetak minuta došlo je do incidenta kada je s teretnog vozila na prometnicu pao dio tereta, prema fotografijama riječ je o većoj željeznoj konstrukciji.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima, no događaj je izazvao poteškoće u prometu i zabrinutost među vozačima koji su se u tom trenutku zatekli na toj prometnici.

Na mjesto događaja očekuje se dolazak nadležnih službi, a vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska tim dijelom grada te poštivanje eventualne privremene regulacije prometa.

Promet u Ulici Domovinskog rata i inače je vrlo gust u poslijepodnevnim satima, pa se vozačima preporučuje strpljenje i povećan oprez.